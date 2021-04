Mikaela Neaze Silva, il balletto scatenato è coinvolgente: “Lo amo!” – VIDEO

Mikaela Neaze Silva più scatenata che mai si lancia in un sensuale balletto che fa saltare il pubblico dalla sedia

Impossibile fermarla, sempre che se ne possa mai sentire il bisogno, Mikaela Neaze Silva riesce con un video di pochi secondi a travolgere letteralmente il pubblico con un ballo scatenato. La bella velina bionda di Striscia la Notizia sembra proprio non riuscire a fermarsi anche se lontana dal mitico bancone del tg satirico. Mikaela illumina non soltanto grazie alle sue movenze irresistibili ma anche all’abbigliamento perfetto per esaltare le sue curve. La ballerina infatti indossa un paio di jeans e un body rosso che aderente al corpo lascia davvero molto poco all’immaginazione. Il sorriso luminoso che la contraddistingue è ancora più affascinante proprio perché in quell’istante Mikaela si sta dedicando a quello che ama di più al mondo. È lei stessa a chiarirlo nella didascalia scrivendo in inglese quanto le piaccia fare quel tipo di coreografia. Una vera e propria gioia per gli occhi dei suoi tantissimi follower di Instagram.

Mikaela Naeze Silva, una bellezza arrivata da lontano

Mikaela Naeze Silva è la dimostrazione vivente di quanta bellezza può creare la comunione di più culture anche se possiamo tranquillamente vantare il suo fascino come italiano. Anche se quando la ballerina aveva appena sei anni la sua famiglia si è trasferita in Italia, Mikaela è nata nella lontana e fredda Russia. Sua madre è di origini afghane mentre suo padre, che purtroppo ha perso da giovanissima, era invece dell’Angola. Un mix di paesi e culture che hanno fatto nascere in Mikaela la curiosità per il mondo e la voglia di imparare lingue differenti. La velina bionda al momento ne conosce ben 5 perfettamente. Intanto in lei si stava facendo strada la passione per il mondo dello spettacolo e in particolare per la danza.

Con Striscia la Notizia ha avuto indubbiamente la grande occasione per entrare dalla porta principale e portarsi di fronte alle luci della ribalta. Mikaela, consapevole della grande opportunità, pur di non vedersi soffiare il bancone del tg satirico davanti agli occhi ha deciso di tingere i suoi magnifici capelli di biondo per fare da contraltare alla velina mora.