L’ultimo “adrenalinico” scatto di Miss Claudia Ruggeri non ha paragoni con i precedenti. I fan perdono la testa. E’ Pazzesca.

Torna alla carica la suadente miss romana di “Avanti Un Altro”. Formosa e sempre sorridente, Claudia Ruggeri è ormai uno dei punti fermi della trasmissione d’intrattenimento condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Questa nuova edizione Mediaset, iniziata soltanto un mese fa, pare sia quella più seguita in assoluto dai tempi del suo esordio su Canale 5.

Probabilmente a seguito delle restrizioni da parte del Governo, o della necessità del pubblico italiano, confermata dallo stesso Bonolis in un’intervista a TG5 di qualche sera fa in attesa di una delle puntate, di concedersi un po’ leggerezza e buon umore. Ma veniamo adesso agli scatti della Miss che ha paralizzato il web per la sua bellezza, particolarmente adrenalinica, nelle ultime ore…

Miss Claudia, pura “emozione ed adrenalina” in rosa: è pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La trentasettenne Miss Claudia appare nelle vesti di un’irresistibile “pantera rosa”. Una serie di scatti in primo piano, indossando un tailleur pastello e dalla scollatura vertiginosa, per la protagonista indiscussa del gioco in voga sul quinto canale. L’outfit, con tanto di stella vistosa sul ventre a sancire l’andatura dell’abito, è stato realizzato dal noto brand d’abbigliamento made in Italy “Memjs“, citato successivamente in segno di riconoscenza dalla stessa Claudia.

“Questa sera alle 21.20 vi aspettiamo con Avanti un altro pure di sera 💥“, scrive nella relativa didascalia, aggiungendo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

“Da non perdere questo secondo appuntamento in prima serata 💣 cosa succederà? Adrenalina ed emozione 🤟🤩“. Si tratta dunque di uno “spettacolo unico❤️“, stando alle affermazioni ed ai complimenti ricevuti nello sfoggiare con estrema nonchalance il capo di moda che sembra donarle alla perfezione.