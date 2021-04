Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia, confessano il loro amore clandestino, l’ansia di essere scoperti e la voglia di amare nonostante tutto. La coppia oggi è molto felice.

Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia, protagonisti di un amore proibito. Al Corriere della Sera, la coppia ha confessato i momenti vissuti prima di uscire allo scoperto, le ansie e la voglia di amare.

Lui, Francesco Boccia, ex ministro per gli affari regionali, lei, Nunzia De Girolamo, ex deputata del centrodestra, oggi conduttrice tv.

Tutti pensavano ad una contrapposizione politica ma il detto è chiaro, preciso, e infallibile, gli opposti si attraggono. Boccia, proiettato a Forza Italia e Lega il governo Draghi, la De Girolamo deputata del partito di Alfano è stata ministro del governo Letta.

Un amore così grande. Un amore che va oltre i colori politici

Nunzia e Francesco si incontrano nel 2009, entrambi assistono ad un convegno sul caos spazzatura all’università di Napoli. Il siparietto inizia subito a montarsi quando lui, da maschio alfa, tenta di difenderla dalla platea di centrosinistra; lei da vera donna campana (Nunzia è di Benevento) sottolinea come sia capace di difendersi da sola.

Dopo quest’occasione i due cominciano a scambiarsi numerose email e si incontrano quando Francesco azzarda un invito a pranzo.

Galeotto fu il convegno poiché da quel momento i due diventano inseparabili. Il loro amore da carboneria ha inizio tra dubbi incertezze e perplessità. La coppia, clandestinamente, va in Libano e con l’auto a noleggio si spingono fino al confine “prestabilito dagli Hezbollah” poiché secondo loro nessuno li avrebbe riconosciuti.

La coppia viveva in gran segreto una passionale storia d’amore, la regola per la relazione era una, la politica doveva restare al di fuori del rapporto, altrimenti sarebbe finito subito.

Dopo mesi di segreti la coppia decide di uscire allo scoperto raccontando la loro unione a Berlusconi. Il momento risulta alquanto imbarazzante per un po’, ma poi il Cavaliere esclama: “Va bene, basta che ti tratti come una regina”, con la benedizione di Berlusconi la coppia ha iniziato a vivere la relazione sotto gli occhi di tutti.