Polemiche su Pierpaolo Pretelli e il figlio in tv: la risposta di Ariadna Romero

Secondo classificato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha conquistato il pubblico che si è commosso in particolare davanti al suo legame con il figlio Leonardo. Il piccolo, di quasi quattro anni, è nato dalla sua passata relazione con la modella Ariadna Romero. Proprio quest’ultima si è ritrovata a dover intervenire pubblicamente questa mattina in seguito ad alcune polemiche nate sul web. L’ex velino è stato infatti ospite a Domenica Live e per l’occasione ha voluto portare con sé il figlio, attirando così alcuni attacchi.

Pretelli accusato di strumentalizzare la situazione, risponde Ariadna Romero

La modella ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram un post scritto da un utente del web nel quale si faceva riferimento all’ospitata di Pierpaolo e alla presenza del piccolo Leo. “Mi sono imbattuta per caso in un programma televisivo in un cui un bimbo di 3/4 anni assiste all’intervista del papà che parla della sua nuova fidanzata, che ha conosciuto da poco e gli vengono fatte domande in merito“, recita il post. “Poi vengono mandati in onda filmati relativi a questo amore nato in tv, davanti al bambino. Ma perché? Può la logica della popolarità, dell’audience, passare sopra a un processo così importante e delicato come l’introduzione di una nuova figura?“.

Ciò che si critica all’ex modello è quello di aver portato il figlio in un salotto televisivo e di averlo esposto solo per attirare l’attenzione del pubblico. L’intervista si concentrava infatti sulla sua relazione con Giulia Salemi, nata all’interno del reality, e suo figlio è stato interrogato dalla conduttrice proprio in merito a questo. Il bambino, piuttosto timido, ha risposto con un semplice “Sì” alla domanda se gli piacesse la nuova compagna del padre.

A queste critiche ha risposto la madre di Leonardo ed ex compagna di Pretelli, Ariadna Romero. “Non voglio annoiarvi con una lunga storia travagliata che finalmente ha trovato serenità (parlo di me e Pier, come genitori separati), né dirvi che tutto quello che faccio è per il bene di Leo anche se è difficile da capire“, scrive. Ha poi continuato così: “Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui e anche il modo di gestirla“.

La modella ha quindi sottolineato che trovandosi dinnanzi alla possibilità di fare una guerra al padre perché in disaccordo con la sua scelta di portarlo in una trasmissione televisiva, ha preferito la serenità del loro rapporto. “Per Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma è importante vedere mamma e papà che vanno d’accordo. Bisogna andare oltre“, dichiara.

Ariadna ha poi concluso affermando come la sua priorità sia la felicità del figlio e che, di fronte alla possibilità di sbagliare, metterà comunque sempre questo al primo posto.