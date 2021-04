Roberta Morise e Carlo Conti: dopo anni emergono i motivi dell’addio

Roberta Morise e Carlo Conti formarono una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana. Dopo anni, sono finalmente emersi i motivi dell’addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Lei era una delle professoresse de “L’Eredità”, lui il conduttore del noto quiz game: per anni, Roberta Morise e Carlo Conti hanno fatto coppia fissa. Nonostante a dividerli ci fossero ben 25 anni d’età, l’amore scoppiato nello studio di Rai 1 era apparso fin da subito solido e aveva catturato le attenzioni dei telespettatori.

Dopo aver collaborato nel noto preserale e in altre trasmissioni, tra cui “I migliori anni”, la Morise e Conti si dissero improvvisamente addio. I motivi della rottura, inizialmente non diffusi, sono stati recentemente raccontati dall’ex professoressa de “L’Eredità”: ecco quello che ha confessato in un’intervista a “I Lunatici”.

LEGGI ANCHE —> Carlo Conti due clamorosi annunci, uno di questi è “strepitoso” FOTO

Roberta Morise e Carlo Conti: i motivi dell’addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

LEGGI ANCHE —> Roberta Morise volta le spalle al pubblico che resta a bocca aperta – FOTO

Ospite de “I Lunatici“, il programma radiofonico trasmesso da Rai Radio2, Roberta Morise ha finalmente ammesso, dopo svariati anni, i motivi della rottura con il noto conduttore Carlo Conti. Il loro amore, sbocciato durante le riprese de “L’Eredità”, aveva fatto sognare i telespettatori del quiz di Rai 1. La coppia, che si era lasciata in maniera frettolosa e inspiegabile, era letteralmente perseguitata dai media.

Queste, nello specifico, le dichiarazioni di Roberta: “Probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti“. L’ingerenza dei giornali di gossip e le costanti intromissioni dei più curiosi finirono quindi per rovinare questo rapporto, che all’epoca appariva forte e stabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Sia la Morise che Conti, a distanza di anni, sembrano tuttavia aver archiviato la relazione. Se Roberta risulta ancora single, il conduttore ha invece sposato Francesca Vaccaro, dalla quale, nel 2014, ha avuto il suo unico figlio Matteo.