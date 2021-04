Scomparsi | Il giallo di Marcella Basteri, la madre del cantante Luis Miguel

Un caso mai risolto quello di Marcella Basteri. la madre del famosissimo cantante Luis Miguel scomparsa l’1 settembre del 1986.

Gli anni ’80 sono stati quelli della rivoluzione non solo per l’Italia, ma per il mondo intero. Se da un lato iniziava a sentirsi lo scricchiolio dello strapotere sovietico, da ovest il vento stava cambiando Regan alla Casa Bianca e la Tatcher in Inghilterra stavano portando il neoliberismo in occidente. In quadro così dinamico anche il Bel Paese riuscì a svegliarsi dall’incubo terrorismo avviando una considerevole ripresa di carattere economico seppur con un rovescio della medaglia di non poco conto: la crescita esponenziale dell’inflazione.

Ma gli anni ’80 in Italia, a prescindere dal passato e dalle prospettive future, hanno rappresentato il periodo della freschezza e del boom. In ambito musicale numerosi furono gli artisti che emersero in quegli anni. Un enfant prodige, di certo Luis Miguel che a soli 14 anni si piazzo secondo al Festival di Sanremo con il suo pezzo Noi, ragazzi di oggi. Una strada lastricata di successi la sua che, però, a soli due anni dal suo esordiò venne scossa dalla scomparsa di sua madre, Marcella Basteri, svanita nel nulla l’1 settembre del 1986. Un mistero ancora oggi rimasto irrisolto.

Marcella Basteri, la madre di Luis Miguel scomparsa nel nulla l’1 settembre 1986

Marcella Basteri, nata a Massa nel 1946, sposò Luisito Rey – noto chitarrista spagnolo-. Dalla loro unione nacque Luis Miguel divenuto idolo dell’America Latina e super stella della musica anche in Italia. La storia di Marcella Basteri, però, si interrompe il 1 settembre del 1986 quando senza alcun tipo di spiegazione scomparve nel nulla. Cosa le è successo?

La storia d’amore con Luisito Rey naufragò nel peggiore dei modi. Rapporti tesi ed ostili la portarono a rientrare in Italia. Il giorno della scomparsa Marcella doveva appunto prendere un aereo da Pisa che l’avrebbe condotta in Spagna dove l’ex marito l’attendeva per ufficializzare il divorzio. La donna raggiunse Madrid, ma cosa accadde dopo resta un mistero. Ai parenti disse dopo circa 20 giorni che avrebbe raggiunto il figlio in Cile, impegnato in diverse tournee e che poi sarebbe tornata in Italia. Ciò, però, non sarebbe mai accaduto. Non si sa neppure se abbia raggiunto l’America Latina o se il suo viaggio sia terminato nella capitale spagnola.

Sin da subito il suo caso si rivelò essere intricato ed oscuro. Nel 1993 ad essere investita la redazione di Chi l’ha visto? in quegli anni condotta da Giovanna Milella. Nessun risvolto, però, nonostante l’interessamento della trasmissione – oltre che ovviamente le fitte attività di indagine degli inquirenti- portarono ad un risultato.

Di recente, Federica Sciarelli avrebbe riacceso la luce dei riflettori sul caso ascoltando una nipote della donna scomparsa. L’intervento sarebbe avvenuto a seguito della divulgazione di una foto che ritrae una clochard in Argentina molto somigliante a Marcella. La senzatetto, che dice di chiamarsi Honoria Montes, ha negato di essere la madre di Luis Miguel. Ad accendere le attenzioni su di lei l’attività di ricerca portate avanti dalla cugine di Marcella, nonostante i 36 anni trascorsi. Nel settembre del 2018, tramite il loro legale, hanno, infatti, fatto ripartire le indagini, richiedendo anche una comparazione del Dna con Honoria Montes. Tuttavia, al momento della segnalazione, la signora era ricoverata in ospedale. La causa di Marcella tuttavia non venne riaperta per un netto rifiuto operato dal tribunale di Buenos Aires. Ci sono ancora dei dubbi, quindi, sull’identità della senzatetto che avrebbe occhi identici a quelli della scomparsa e soprattutto una cicatrice sul palmo della mano ed un problema al dito che aveva anche Marcella.

Su di lei è gravitata ogni sorta di ipotesi. Dall’allontanamento volontario alla morte violenta per mano di un killer. Tutte gocce in un oceano di dubbi ed incertezze.

La nipote di Marcella, sentita da Chi l’Ha Visto? ha riportato alla trasmissione ulteriori dettagli sul giorno della scomparsa. Ma i punti di domanda non hanno trovato risoluzione.