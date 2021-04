Silvia Toffanin, perché non si sposa con Berlusconi? Svelato il motivo

Silvia Toffanin per la prima volta ha rotto il silenzio sul capitolo matrimonio con Pier Silvio Berlusconi. Tutta la verità

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più splendenti dello showbitz. I due stanno insieme da più di 20 anni ma come è ben noto non si sono mai sposati. Hanno costruito una bella e solida famiglia con la nascita di due bambini, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, ma della loro vita privata si sa veramente poco.

I due, nonostante siano due membri così in voga dello spettacolo, sono riservatissimi e si tengono molto lontano dai riflettori. Non hanno profili social e non svolgono vita mondana. Non amano apparire e che si parli di loro, nonostante lei con il suo Verissimo, ogni sabato su canale 5, racconti la vita di tantissimi personaggi famosi.

L’ex letterina e il rampollo di casa Berlusconi dividono la loro vita tra Milano e Portofino. È qui che “scappano” appena possono per vivere lontano dalla città. La Toffanin preferisce far crescere i suoi figli in mezzo alla natura, in una location tranquilla e lontana dallo smog milanese ed è per questo che hanno acquistato un castello a picco sul mare.

Silvia Toffanin, ecco perché non sposa il suo Pier Silvio

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, dicevamo, non si sono mai sposati. Un dettaglio che non è mai sfuggito al loro pubblico che li ama alla follia. Una coppia perfetta ma che porta questa sorta di “neo” secondo la visione più tradizionalista.

Perché non si sono mai sposati? È una delle curiosità che più spesso si chiedono i fan. Una volta per tutti ci ha pensato Silvia Toffanin a spiegare i motivi che ci sono alla base del mancato matrimonio con il suo Pier Silvio.

Lo ha fatto in una intervista a Vanity Fair nella quale la conduttrice di Verissimo per la prima volta si è lasciata andare sul questo aspetto molto intimo della sua vita. “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata” ha spiegato, sottolineando che in fondo in fondo il matrimonio la spaventa un po’.

“Non vorrei mai che la persona che mi sta affianco fosse lì solo perché deve – ha aggiunto – Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.