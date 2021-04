Stefano De Martino e quella storia indimenticabile: “Sto cercando di capire”

Il passato torna a farsi sentire e Stefano De Martino non riesce a dimenticare la sua ex moglie, spunta una rivelazione inedita ad Amici 2021

Per il pubblico italiano è il giudice più sexy e affascinante di Amici 2021 e Maria De Filippi non può fare a meno di lui. Stefano De Martino oggi è un uomo, un padre premuroso e dalle mille capacità. Si è fatto conoscere come ballerino, ma il destino lo ha portato a condurre programmi televisivi e a confrontarsi con persone di un certo calibro che sono state per lui un esempio. Belen è stata l’amore della sua vita ed oggi, nonostante i due si siano separati da un po’, spunta una rivelazione che lascia riflettere. De Martino è ancora innamorato?

Stefano De Martino: la sua rivelazione ad Amici 2021

Sabato sera è andata in onda un’altra puntata indimenticabile di Amici 2021, la ballerina Martina ha dovuto abbandonare la scuola e la finale è sempre più vicina. Stefano De Martino, uno dei giudici, si è lasciato andare all’emozione e si è commosso con l’esibizione di Olivia, figlia di Veronica Peparini. Poi insieme a Maria ha parlato dell’amore, in particolare della sua esperienza. Due cantanti Daddy e Samuele hanno cantato il brano di Brunori Sas Per due come noi e il ballerino non ha potuto fare a meno di fare una rivelazione. “Non confondere l’amore e l’innamoramento che oramai non è più tempo”. De Martino si è soffermato su queste parole per spiegare: “È difficile giudicare perché Deddy si è confrontato con un brano forse più grande di lui – ha affermato – Perché Brunori Sas parla di un amore maturo, una coppia che da 20 anni si dice sì, una coppia che non deve confondere più l’amore e l’innamoramento che non è più tempo e sono sicuro che ci vorranno un po’ di anni per capire la differenza per te. Io ci ho messo un sacco”.

A quel punto Maria gli fa una domanda particolare: “L’hai capita?” e Stefano ha risposto sinceramente: “Sto cercando di capirlo”. Dire addio alla sua amata non è stato facile, ma il ballerino ha messo da parte la sua storia per dedicarsi interamente alla carriera e al suo bambino Santiago. E’ stata la scelta giusta?