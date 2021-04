Tiziano Ferro, il triste annuncio: “Bisogna accettare lo stato delle cose”

Come aveva anticipato Tiziano Ferro ha potuto finalmente aggiornare il pubblico sul futuro del proprio tour, non portando però belle notizie. Ecco le parole dell’artista

Solo alcuni giorni fa Tiziano Ferro aveva chiesto ai suoi fan di pazientare nell’attesa di ricevere le ultime risposte necessarie per informarli sul destino del suo tour. I concerti che si sarebbero dovuti tenere negli stadi, inizialmente programmati per lo scorso anno, erano slittati all’estate 2021 nella speranza che la situazione potesse consentire il loro svolgimento. Purtroppo non arrivano belle notizie e ad annunciarlo è proprio l’artista che questa mattina, attraverso un video, ha rivelato lo stato ufficiale delle cose.

Tiziano Ferro annulla il tour 2021: “Le mie energie andranno ora ai lavoratori dello spettacolo”

Ebbene sì, il pubblico dovrà attendere ancora molto prima di poter rivedere Tiziano Ferro esibirsi all’interno di uno stadio. Le date del tour 2021 sono state ufficialmente cancellate, come annuncia il cantante. “Avremmo sperato in un’estate diversa, avrei voluto festeggiare con voi i vent’anni di carriera. Ma bisogna accettare lo stato delle cose“, rivela prima di rivolgersi a tutti coloro che sono in possesso di un biglietto.

Quest’ultimi potranno richiedere il rimborso attraverso i punti vendita autorizzati o conservarlo in attesa di poterlo utilizzare per il suo prossimo tour che avverrà nell’estate del 2023. La decisione è quindi quella di posticipare ancora di due anni, nella speranza che si possa tornare alla normalità e a realizzare eventi di questa portata.

Tiziano Ferro non ha fatto mistero della tristezza provata in merito a questa notizia e ha voluto ringraziare il suo pubblico. “Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza“, ha sottolineato. In attesa di poter tornare a salire sul palco l’artista non resterà però con le mani in mano. “Le mie energie ora andranno tutte a Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza lavoro per il secondo anno consecutivo“, ha dichiarato.

Per i fan non è stato facile apprendere che dovranno attendere ancora due anni prima di assistere nuovamente a un concerto del loro artista preferito. Tuttavia anche dinnanzi a questa notizia il loro supporto non si è fatto attendere.