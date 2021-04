Trash Italiano sparito dal web: la Mediaset agisce legalmente contro il sito. Che fine ha fatto la piattaforma che oramai da anni ci fa compagnia sui social? Ecco cos’è successo

trash italiano ha chiuso abbiamo vinto oggi è un piccolo passo per un mondo migliore pic.twitter.com/FYe7Jm8Jjy — 𝒇𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂;✨ (@impfede4) April 14, 2021

Negli ultimi giorni è scoppiato il caso Trash Italiano. Stiamo parlando di uno dei siti più amati e anche odiati dal web, nato un po’ di anni fa come una semplice pagina che pubblicava foto, video e meme divertenti dei programmi della Mediaset. Da allora è cresciuto sempre di più fino a diventare un vero e proprio sito, una testata giornalistica molto letta dagli italiani. In questi giorni, però, il sito è improvvisamente scomparso dal web e tutti pensavano che si trattasse di uno scherzo magari ideato proprio da Le Iene. Gabriele Parpiglia, però, ha deciso di indagare e spiegare quello che è accaduto.

Che fine ha fatto Trash Italiano? Gabriele Parpiglia chiarisce quello che è accaduto

Perché i suoi profili Twitter e Instagram sono stati disattivati pic.twitter.com/FD4qSHCjbO — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 15, 2021

Se prima era sempre e solo amato, nell’ultimo anno aveva assunto un posizionamento ideologico: non si limitava più a riportare le informazioni ma sceglieva di chi parlare e di chi no, in base alle proprie preferenza. Infatti, il giallo sulla sparizione, ha ragioni piuttosto serie: c’è una causa legale con Mediaset che ha portato allo stop immediato, urgente, del profilo in pochissime ore. Proprio ora che il sito si stava preparando a lanciare una linea di creme insieme a Valentin Ferragni, la famosa sorella di Chiara.

bugo ribalta la situazione.

dov’è Trash italiano? pic.twitter.com/b5ZpsS8MUG — Maria Rosaria (@mmeltinpot_) April 15, 2021

Uno stop piuttosto brusco ma necessario che ha portato il famoso “Trash Italiano” a sparire sui social e a dover mettere un freno a tutti i propri progetti. Non sappiamo ancora se il sito tornerà ad operare, ma per il momento la sparizione dai radar fa pensare che quest’era sia finita.