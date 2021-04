Un Posto al Sole anticipazioni 20 aprile: Rossella e Patrizio in crisi. Dopo il tradimento, la ragazza ha deciso di lasciare Napoli per riuscire a superare questo brutto periodo

Franco e Nicola continuano a cercare di portare Ernesto dalla loro parte dopo quello che hanno scoperto, tutti i loro tentativi sembrano vani. Quando però riescono a convincerlo, ci sarà una minaccia ad oscurare e a rischiare di rovinare i loro piani.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Nel frattempo, mentre tra Rossella e Patrizio si sta creando un distacco sempre più grande dopo il tradimento che c’è stato. Patrizio, infatti, l’ha tradita con Clara e questo ha portato la loro storia nuovamente al capolinea. Alberto è costretto a sottostare all’ennesima intromissione di Barbara nella sua relazione con Clara proprio ora che sta cercando di recuperare.

Intanto Jimmy è molto triste per quello che è accaduto di recente: sua nonna non lo ha invitato a Berlino per il suo compleanno e lui ci è rimasto molto male. Renato, in quanto nonno del bambino, grazie all’aiuto di Giulia, si impegnerà a realizzare il desiderio del piccolo Jimmy.