Uomini e donne, entrano nuove persone: scossone clamoroso

Importanti novità per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e donne. In arrivo new entry che stravolgeranno il programma. Ecco chi sono.

Uomini e donne è da sempre uno dei programmi più seguiti e amati su Canale 5. E ad appassionare il pubblico non sono solo le storie d’amore che nascono tra i giovani che decidono di trovare l’anima gemella all’interno del programma ma anche le infatuazioni che arrivano tra chi vive una seconda primavera.

Stiamo parlando del Trono Over che accende gli animi per quanto riguarda passionalità e intensità messa in risalto dai protagonisti.

In arrivo importanti novità, stiamo parlando di new entry e di ritorni attesissimi.

A tornare in cerca dell’anima gemella è Ida Platano che archiviata la storia con Riccardo Guarnieri è pronta a rimettersi in gioco.

Arrivano nove dame e cavalieri

Sono ben nove i cavalieri e le dame che saranno alla corte di Maria De Filippi:

Aldo Farelli è un pensionato 69enne ed è di Torre del Greco, ama viaggiare, fotografare e visitare musei. Si scatena come ballerino e dopo la fine del suo matrimonio è in cerca di nuove avventure.

Amodio Ciurci ha 56 anni è Salerno e gestisce una fabbrica di fuochi d’artificio. Si presenta come una persona simpatica e dinamica.

Alessio Fontana ha 54 anni e risiede in provincia di Cagliari. E’ divorziato ed ha due figli, si definisce permaloso e non ama litigare.

Chiara Ingrosso ha 36 anni ed è di Lecce, è una madre single che lavora nel settore delle telecomunicazioni.

Cristiana Pirini è una 40enne di Cesenatico, istruttrice di fitness, che si definisce sportiva e solare.

Infine ci sono Francesca Babini ravennate di 47 anni, Andrea Corrà 53enne di Bolzano, Sara Zilli 60enne di Livorno, Domenico Catalano 64enne di Alessandria.