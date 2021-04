All’interno del parcheggio di un McDonald’s, una bambina di 7 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre era in macchina con il padre.

Una bambina di soli 7 anni è morta dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco. È accaduto nel pomeriggio di ieri, all’interno del parcheggio di un McDonald’s a Chicago. Secondo le prime informazioni, la piccola era in auto insieme al padre, quando due persone si sarebbero avvicinate al veicolo ed avrebbero aperto il fuoco. I proiettili hanno raggiunto l’uomo e la figlia che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari giunti sul posto. Purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare, il padre si trova, invece, ricoverato in gravi condizioni.

Usa, sparatoria nel parcheggio di un McDonald’s: uccisa una bambina di 7 anni, ferito il padre

Nel pomeriggio di ieri, domenica 18 aprile, una bambina di soli 7 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Chicago, negli Stati Uniti. La vittima, Jaslyn Adams, secondo quanto riporta la redazione locale del Chicago Sun Times, si trovava in auto insieme al padre Jontae, di 28 anni, nel parcheggio di un McDonald’s sulla W. Roosevelt Road, nel quartiere di Homan Square. Improvvisamente, secondo quanto affermato da un testimone, due persone sarebbero scese da un’auto grigia ed avrebbero iniziato a sparare ripetutamente contro il veicolo per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i paramedici che hanno soccorso padre e figlia e li hanno trasportati d’urgenza in ospedale. Inutili i tentativi dei medici di salvare la vita alla piccola che è deceduta poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Il 28enne si trova, invece, ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti presso il luogo teatro della sparatoria anche gli agenti della polizia di Chicago che ora stanno indagando per chiarire quanto accaduto e rintracciare i responsabili. In tal senso, gli investigatori hanno ascoltato le persone presenti sul posto ed i dipendenti del fast food.

La sparatoria ha gettato nello sconforto la comunità di Chicago che era stata già sconvolta dall’omicidio di Adam Toledo, il 13enne ucciso da un agente di polizia.