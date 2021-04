Valentina Vignali resta solo con gli slip, su Instagram è il delirio – FOTO

Straordinaria la posa in movimento dell’influencer Valentina Vignali su Instagram: lo scatto in slip genera tra i fan il delirio più totale.

A scatenare un notevole tripudio sui social in questo pomeriggio ci ha pensato lei. L’incredibilmente celebre modella ed influencer, Valentina Vignali. La bellissima ventinovenne riminese, ha appena realizzato un autoritratto del tutto particolare, non dimenticando di mostrarlo in seguito a tutti i suoi fan. La bella cestista ha voluto svelare, nel frattempo, anche una delle sue nuove attività intraprese. Ecco di seguito tutti i dettagli dell’esperimento messo in atto dalla nata sotto il segno dei Gemelli…

Valentina Vignali, straordinaria: risultati da sogno e fan in delirio

Valentina si ritrae in movimento di fronte allo specchio e mostrando ai suoi fan quale sia l’attività che ha deciso di svolgere nella giornata di oggi, lunedì 19 aprile. Pubblicato sulla piattaforma di Instagram, attraverso le sue storie, la meravigliosa cestista appartenente alla squadra degli “Smit Roma Centro” ha lasciato che i suoi ammiratori e le sue ammiratrici prendessero nota.

Si tratta di un pomeriggio all’insegna della cura e del benessere, quello di Valentina. La modella infatti è apparsa più volte, anche nel corso degli ultimi mesi, intenta a prendersi cura del proprio corpo, come della propria salute. Da fedele sportiva qual’è, non poteva certo mancare a tale appuntamento con il centro specializzato “SILVER Appio Claudio“. Per chi fosse interessato, la clinica di bellezza, scelta da Valentina, è situata nel cuore della capitale romana.

Valentina, dopo essersi abbandonata grazie ad un lungo massaggio rilassante al viso, ha provato un nuovo macchinario per la Pressoterapia. Ovvero un trattamento estetico volto a trattare, e rassodare, zone specifiche del corpo. Come l’addome, le gambe o le braccia. Dunque, per oggi, relax e risultati assicurati.