Weekend nero per la regina dei salotti, la decisione di Mediaset

Quali sono i dati Auditel del weekend? Gli ascolti della domenica non lasciano nessun dubbio: il cambiamento è stata la scelta giusta

Il weekend che si è appena concluso ha visto i palinsesti modificati, in particolare per Mediaset che da una settimana ha deciso di cambiare le carte in tavola e si sta giocando le ultime cartucce prima di prendere decisioni definitive. Barbara D’Urso sta perdendo i colpi e visti gli ultimi dati auditel, l’azienda di Berlusconi l’ha tirata fuori dalla Domenica sera, lasciandole solo lo spazio pomeridiano. E’ stata la scelta giusta?

LEGGI ANCHE>>>Cambio epocale nel Calcio: nasce la nuova Super League. L’annuncio dei club

Ascolti Domenica: la Zia Mara o Barbara D’Urso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

LEGGI ANCHE>>>Domenica In, paura in studio dopo l’arrivo di Sabrina Ferilli. Che succede?

Sono appena usciti i dati auditel riguardo alla giornata di Domenica. Anche ieri per Barbara D’Urso è stata una giornata nera e da dimenticare, gli ascolti sono sempre più bassi e Mediaset è sempre più vicina a prendere una decisione drastica. Domenica Live ha appassionato 1.777.000 spettatori, 9.3%, nella parte Attualità in onda dalle 15.09 alle 17, 2.330.000 spettatori, 13.3%, dalle 17.04 alle 17.56, e 2.271.000 spettatori 12.9%, dalle 17.59 alle 18.29 con Ultima Sorpresa 1.956.000, 10.8%. Su Rai uno invece è stato boom di ascolti con Mara Venier alla guida di Domenica In, lo storico programma ha conquistato ha intrattenuto 3.359.000 spettatori pari ad uno share del 17.1%, nella prima parte, e 3.045.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%, nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.05. Invece Avanti un altro pure di sera ha confermato ancora una volta di essere un successo: Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tenuto testa a La compagnia del cigno nero 2, conquistando il 15,1% di share. La rai invece il 15,3%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Sono giorni decisivi per Mediaset che ha già fatto dei tagli nei programmi di Barbara D’Urso riguardo agli opinionisti e adesso si ritrova a dovere fare una scelta: la conduttrice napoletana è dentro o fuori dal gioco?