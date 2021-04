La splendida Ainett Stephens ha condiviso una foto in cui appare bellissima in primo piano su Instagram, indossa una canotta bucata

Ainett Stephens condivide una foto su Instagram e appare con indosso una canotta bucata, s’intravede sotto il reggiseno. I commenti degli utenti sono tantissimi, “Sei illegale”, “Madonna che meraviglia sei stupenda complimenti bellezza illegale” e ancora “Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto di bellezza opera d’arte”. Ainett Stephens su Instagram è strepitosa, le sue foto sono bollenti e sensuali.

Ainett Stephens non solo una bella donna, nasconde un’animo divertente

La ex gatta nera del Mercante in fiera, è bellissima anche a distanza di tanti anni. Ma grazie al suo profilo Instagram abbiamo scoperto che non è solo una bella donna che condivide scatti sensuali, è anche molto divertente. Nelle stories condivide molte meme divertenti, una in cui appare una bambina che fa un Tik Tok fingendo di studiare per evitare che i genitori che stanno già sgridando la sorella lo facciano anche con lei. Ainett scrive:“Ne so qualcosa”. Evidentemente anche lei da piccola fingeva di studiare per non essere sgridata, ma d’altronde chi non lo ha fatto almeno una volta. Poi continua il momento ironico e condivide una meme in cui appare un uomo con il dentifricio e c’è scritto:”Quando qualcuno sta piangendo ma non sai come consolarlo, allora gli chiedi se vuole del dentifricio”. Davvero esilarante.

L’ultimo momento spassoso riguardo un attore comico molto noto, Aldo, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. L’attore recita queste parole:”Non è che devi dar retta a tutte le minchiate che dico, devi saper riconoscere una fake news da una notizia vera”. E davanti c’è la frase in riferimento:”Quando avevi detto a tua madre che con il nuovo lockdown avresti incominciato a studiare”. Sicuramente le meme di Instagram ci hanno tenuto compagnia nei vari lockdown e tutt’ora lo fanno. Ormai se succede qualcosa nel mondo di eclatante, pochi secondi dopo esiste già una meme se non 20. Il potere della condivisione istantanea.

Ci vuole anche una mente veloce però per poter mettere giù una meme esilarante. Che poi le meme spesso e volentieri racchiudono il pensiero comune di molti espresso in maniera scherzosa. Anche Ainett Stephens è attratta da questi contenuti esilaranti che circolano sul web e lei stessa li condivide con i suoi follower.