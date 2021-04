Amici 20, crollo in casetta: “Ma che succede?”. Interviene Maria De Filippi. Serena ha ricevuto l’ennesimo guanto di sfida che l’ha messa K.O

Amici si prepara per la sesta puntata del serale e, come ogni settimana, i professori stanno lanciando dei guanti di sfida contro gli avversari. Questa settimana Serena è stata messa nuovamente in discussione, quando ci sono altri ragazzi che ancora non hanno ricevuto un solo quanto, lei addirittura tre per una sola puntata. Al pensiero di dover fare tre coreografie così distanti dal suo stile l’ha messa K.O e ha cominciato a temere seriamente di poter fare una brutta figura con i giudici e con i telespettatori, motivo per cui è scoppiata in lacrime.

Amici 20, Serena crolla in casetta per i troppi guanti di sfida: “Non voglio fare brutta figura in tutte le coreografie”

La maestra Veronica Peparini lancia un guanto di sfida su tre stili diversi che vede protagonisti da una parte Giulia e dall'altra Serena e Alessandro! Cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/rraXafRU3y — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 20, 2021

Maria De Filippi ha provato a confortarla parlandole del suo fidanzato, ma nulla è servito a farle tornare il buon umore. Così ha deciso di provarci Giulia Stabile, sua compagna di scuola, che è andata a parlare con la professoressa per chiederle di poter fare il guanto di sfida contro qualcun altro perché Serena è molto provata dai numerosi guanti che ha ricevuto. Veronica Peparini ha accettato e Giulia poi è tornata in casetta, dove ha comunicato a Serena quello che è successo. Serena si è sentita un po’ in difficoltà all’idea di passare come una che ha rifiutato il guanto, ma Giulia l’ha confortata dicendole che non ha alcuna responsabilità di questo.

Non solo guanti di sfida, la produzione assegna una comparata ballo ad Alessandro, Samuele e Serena che dovranno preparare “Need you tonight” degli Inxs! #Amici20 pic.twitter.com/4uIrnyLGGo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 20, 2021

Tra due giorni verrà registrata la prossima puntata e i ragazzi si stanno impegnando al massimo per poter dare il meglio. Chi sarà il prossimo eliminato dalla scuola?