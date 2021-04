Amici 20, post di ringraziamento di Martina Miliddi: cita tutti tranne un’insegnante

Martina Miliddi, dopo l’eliminazione ad Amici 20, pubblica un post di ringraziamento al programma. Tanti i coach e i professionisti citati, tranne Alessandra Celentano. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha scritto l’ex ballerina di Amici nel post dopo l’esclusione dal talent.

Sabato, 17 aprile, abbiamo assistito all’eliminazione di Martina Miliddi. Un’esclusione inaspettata che ha fatto dispiacere il pubblico da casa, che faceva il tifo per lei. Originaria della provincia di Cagliari, Martina ha deciso di rompere il silenzio attraverso un post social dove ha ringraziato il programma.

Martina Miliddi cita tutti tranne Alessandra Celentano

Un lungo post dove ha citato anche i professori, esclusa la maestra Alessandra Celentano. Probabilmente perché l’insegnate non l’ha mai sostenuta a dovere. Tra le persone che ha voluto ringraziare non poteva mancare ovviamente Lorella Cuccarini. Il coach, come ammesso dalla stessa Martina, ha sempre creduto in lei. Inoltre, le ha fatto scoprire un nuovo mondo, quello dei musical.

Tra i ringraziamenti anche Francesca Tocca e Umberto Gaudino che l’hanno accompagnata nell’intero percorso, dimostrando di credere molto in lei. Grazie a questa esperienza ha imparato ad essere più sicura di sé stessa, lasciando da parte commenti negativi, critiche e giudizi. A fine post, la ballerina si è detta pronta ad affrontare nuove avventure.

La passione per la danza le è nata molto presto. Già all’età di 5 anni, insieme al papà, cercava di rifare i balletti delle veline di Striscia la notizia. Successivamente ha cominciato a studiare, specializzandosi soprattutto nel latino americano.

Fino ad arrivare al sogno realizzato di entrare a far parte nel cast di Amici. Un sogno che, purtroppo, si è interrotto bruscamente. Nonostante ciò, comunque, l’ex allieva non si da per vinta ed è pronta a raggiungere nuovi obiettivi e soddisfazioni professionali.

Molti suoi fan attendevano un suo cenno dopo l’eliminazione che ha sorpreso un po’ tutti. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i nuovi progetti in vista per la bella Martina che, durante il talent, ha dimostrato di avere grosse capacità artistiche.