Amici 2021 (SPOILER)”Io so chi vincerà, ne sono sicuro”

Arriva un pronostico sul vincitore di Amici 20 che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Sarà solo una supposizione oppure andrà davvero così?

Un pronostico sul vincitore di Amici 20 ha stupito il pubblico. Molti si chiedono se questa supposizione sia invece la verità sul nome di chi si aggiudicherà il podio del format di Amici 20.

A rivelare il presunto primo classificato è stata Enula. La concorrente è uscita dal programma nella quarta puntata. Tra le concorrenti più amate, è stata ospite di Verissimo raccontando il suo vissuto e il suo percorso nella scuola. Inoltre è stata protagonista di un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni. Oltre ha raccontare la sua esperienza ha rivelato chi potrebbe vincere il talent.

Enula: il suo pronostico sul vincitore di Amici 20

Enula ha detto la sua su chi arriverà primo ad Amici 20. Ma l’ex allieva non si limita a un solo nome. Nomina infatti Giulia Stabile, Sangiovanni e Debby. Per la cantante è tra questi nomi che si cela il vincitore.

Un pronostico che ha incuriosito i fan sempre più in trepidazione per la fine del programma. Oltre alla supposizione Enula ha commentato la sua eliminazione.

“Dopo una settimana, mi sembra di essere stata eliminata da novant’anni. Quando sono uscita ho detto che mi faceva paura quello che mi aspettava fuori.”, le parole della cantante.

22 anni, di Magenta, l’ex allieva si è fatta conoscere tra i banchi di Amici per il suo timbro e per le sue interpretazioni. Inoltre i suo look ispirato agli indiani d’America ha conquistato fin da subito il pubblico.

“Sono arrivata a un punto in cui credo di aver dato abbastanza di me lì dentro, ora dovrò dare altre cose che il pubblico non conosce”, il commento di Enula.