Andrea Delogu più rossa che mai. Il nuovo look sfoggiato sui social – FOTO

Andrea Delogu. La conduttrice e attrice è sempre più impegnata. Ha il tempo di sfoggiare sui social network il suo nuovo look e la chioma sempre più rossa per la quale è conosciutissima

Andrea Delogu è una donna dai molteplici talenti che sono emersi nella sua carriera nei settori artistici più disparati. E’ attualmente una conduttrice televisiva e radiofonica di primo piano ma è anche una scrittrice e attrice apprezzatissima dal pubblico e dalla critica competente.

Oggi ha voluto entusiasmare i suoi follower su Instagram con un post riguardo un momento privato ma felice e sbarazzino. La Delogu ha infatti pubblicato un mini video su Instagram in cui sfoggia la sua nuova piega di capelli e il colore rosso fuoco che è un suo “marchio di fabbrica”. La sua criniera è mostrata selvaggiamente con scene ironiche da pubblicità di noti marchi di shampoo. “Ma come si fa a non volerle bene?” – scrive qualcuno. “Qualunque cosa indossi sei sempre incantevole e raffinata” – incalza un altro. E ancora: “Sei strepitosa e simpaticissima”, “Fascino immenso”.

In meno di 24 ore ha ottenuto quasi 169mila like. Di solito un cambio look è legato a novità importanti nella propria vita. Sarà anche questo il caso per Andrea Delogu?

Andrea Delogu tra carriera e impegni sociali

Andrea Delogu è sempre super impegnata su più fronti. Negli ultimi giorni abbiamo potuto ammirare il suo talento su Sky dove è stato trasmesso il film Divorzio a Las Vegas in cui ha avuto il ruolo di protagonista insieme a Giampaolo Morelli.

Ha prestato la propria fisicità per le opere della collega e migliore amica Ema Stokholma; ha posato totalmente nuda per fotografie divenute poi dipinti suggestivi in cui è sia musa ispiratrice che modella fantastica.

Inoltre non si è sottratta dallo schierarsi nelle lotte sociali in cui sente fortemente di avere una voce. Ha partecipato alla Manifestazione dei Bauli a Piazza del Popolo a Roma a sostegno dei lavoratori del settore dello spettacolo, fermi da più di un anno per colpa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

Andrea Delogu ha anche fatto sentire il suo sostegno a favore del DDL ZAN, il disegno di legge che si è arenato in senato, riguardo l’introduzione di pene più severe per coloro che si macchiano di reati di violenza e discriminazione per motivi basati sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.