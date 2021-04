Andrea Zenga vuota il sacco su Rosalinda: la risposta che tutti attendevano

Andrea Zenga ha vuotato il sacco e ha chiarito, tramite le Instagram stories, quello che sta succedendo con la fidanzata Rosalinda: la risposta che tutti attendevano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Una settimana fa, i due neo-fidanzati si erano detti addio per qualche giorno. Rosalinda, che conviveva con Andrea a Milano, ha preso un aereo e si è recata in Sicilia, dove ha avuto modo di ritrovare la propria famiglia, che non vedeva da un po’. Proprio domenica, infatti, sua sorella Francesca ha festeggiato 35 anni, e la Cannavò non poteva rinunciare ad una giornata tutta dedicata a lei.

I fan, nel frattempo, si sono chiesti quando sarebbe avvenuto il ricongiungimento con Zenga, il figlio del celebre portiere Walter per il quale l’attrice ha interrotto una relazione di oltre 10 anni. Quest’oggi, è stato proprio Andrea a chiarire quanto sta accadendo tramite le stories di Instagram: la risposta che tutti attendevano.

LEGGI ANCHE —> Andrea Zenga, colazione per due ma senza Rosalinda: cosa è successo?

Andrea Zenga vuota il sacco su Rosalinda: tutta la verità

LEGGI ANCHE —> Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la coppia si separa. Cosa è successo

Se i fan della coppia hanno temuto il peggio dopo i recenti avvenimenti, è stato proprio Andrea Zenga a rassicurarli tramite alcuni video postati nelle Instagram stories. “Stamattina sono andato a prendere Rosi in aeroporto: è tornata con la sorella. Ci rivedremo stasera perché io devo lavorare… Però è tornata, quindi tutto bene“, ha detto l’ex gieffino, permettendo agli utenti di tirare un sospiro di sollievo.

Nonostante i due fidanzati abbiano deciso di fare le cose con calma, il sentimento che li unisce sta crescendo e si dimostra sempre più solido e autentico. La coppia, anche in questi giorni di lontananza, ha dato prova della propria unione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

A dispetto delle critiche e di quanti non credevano nella veridicità di questo rapporto, la relazione prosegue e va a gonfie vele. La storia di Rosalinda e Andrea sembra avere tutti i presupposti per decollare.