Anna Tatangelo, poker d’assi bollente: la FOTOGALLERY blocca Instagram

La cantante di Sora è sicuramente uno dei volti più apprezzati del panorama musicale italiano. Della Tatangelo, i followers ammirano, oltre alle indiscusse doti canore, anche la bellezza sensuale e travolgente. Da quando l’artista ha messo fine alla relazione decennale con Gigi D’Alessio, gli scatti pubblicati su Instagram sono un’esplosione di eros e di femminilità.

Sotto ogni post, Anna raccoglie gli apprezzamenti dei suoi numerosissimi fan, oltre 1 milione e 700mila, e altrettanti likes. Appena pochi minuti fa, la cantante ha voluto omaggiare i suoi sostenitori attraverso una fotogallery imperdibile: quattro pose, una migliore dell’altra.

Anna Tatangelo, poker d’assi imperdibile: la FOTOGALLERY

Gli utenti non trovano più le parole per descrivere la bellezza di Anna Tatangelo. La cantante, che sta partecipando alla nuova edizione di “Name That Tune – Indovina La Canzone”, appare ogni giorno più bella e sensuale al pubblico che la segue. Pochi minuti fa, l’ex compagna di D’Alessio ha condiviso un imperdibile poker d’assi: quattro scatti con quattro pose differenti.

La Tatangelo è intenta a fare ciò che le riesce meglio: comporre musica. Con le cuffie alle orecchie e un quaderno in cui annotare le proprie riflessioni, la cantante è un’esplosione di sensualità. Anche in tuta e con i capelli in disordine, l’artista di Sora riesce a raccogliere gli apprezzamenti di tutti.

I fan, di fronte agli scatti, non possono far a meno di chiederle del nuovo disco. “Questa settimana ci dai novità?“, “Nuova musica?“. Al momento, la cantante ha deciso di non sbilanciarsi in merito ai futuri impegni lavorativi.