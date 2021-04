Ariadna Romero, le stories in cui sfida la Salemi, chi è la più sensuale? – FOTO

Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, sembra essersi gettata il passato alle spalle. Nelle recenti stories di Instagram, la modella sfodera tutte le sue armi e sfida Giulia Salemi. Chi è la più sensuale?

Fin dal giorno in cui Ariadna ha messo piede nella casa del Grande Fratello per confrontarsi con Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio, i telespettatori sono rimasti folgorati da lei. Bella e raffinata, l’ex compagna del gieffino più chiacchierato ha conquistato davvero tutti. La Romero, che si è dimostrata una donna dolce e solare, non ha mai fatto mancare a Pierpaolo il supporto di cui aveva bisogno.

Nonostante alcuni fan sperassero in un ritorno di fiamma fra i due, l’attrice cubana ha più volte chiarito di non essere più innamorata dell’ex velino, che ad oggi è felice accanto alla sua nuova fidanzata. Ariadna, dal canto suo, si mostra serena e in splendida forma nelle Instagram stories: l’outfit sportivo sfida Giulia Salemi.

Ariadna Romero sfida Giulia Salemi, chi è la più sensuale? – FOTO

Nonostante la nuova fidanzata di Pretelli abbia raccolto i consensi di molti, Ariadna Romero non ha nulla da invidiarle in quanto a simpatia e sensualità. Nelle recenti stories di Instagram, la modella ha mostrato ai fan un completo della collezione di Oceans Apart, brand di abbigliamento sportivo con cui collabora: il set, rosa fluo, è un incanto addosso a lei.

La Romero ha ricordato ai fan una super promozione ottenibile mediante il suo codice sconto. Nel frattempo, l’ex compagna di Pierpaolo ha sfoggiato il completino illustrandone tutte le qualità: “Meraviglioso, il tessuto è morbido e soprattutto colorato…diamo un po’ di colore e di allegria a quest’estate!“.

I fan, di fronte a tanta bellezza, sono rimasti di stucco. Sul web è già partita la sfida: chi è più sensuale tra Ariadna Romero e Giulia Salemi? Agli utenti l’ardua sentenza.