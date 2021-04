Il piccolo ha perso l’equilibrio ed è finito sulle rotaie. Un uomo è riuscito a salvarlo per miracolo.

Uno sprint miracoloso, così è stata definita la corsa di un impiegato dell’Indian Railroad. L’uomo è stato elogiato dalla popolazione indiana, al pari di un “supereroe“, per aver salvato la vita a un bambino. Secondo quanto riferisce il notiziario locale, il piccolo ha perso l’equilibrio ed è caduto sui binari, proprio durante l’arrivo del treno. Siamo nella stazione di Vangani a Mumbay, capitale dello stato indiano del Maharashtra. Il video registrato dalle telecamere a circuito chiuso della stazione è stato ampiamente condiviso sul web. La prima pubblicazione è partita su Twitter dall’account ufficiale del Ministero dei Trasporti. A seguire il messaggio del servizio delle infrastrutture locali e il video.

Hon’ble Minister Shri @PiyushGoyal announced an award of Rs 50000/- to Shri Mayur Shelke, Pointsman, Vangani Station for the act of bravery, courage & presence of mind on duty.

He saved a life of a child who accidentally fell on the track.

Congratulations to Shri M. Shelke pic.twitter.com/KOD78oZH9R

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 20, 2021