Non c’è pace per i programma di Barbara D’Urso, a rischio anche Domenica Live che potrebbe entrare crisi a causa dei bassi ascolti

Per la regina di canale 5 non è un anno facile, dopo aver assistito alla chiusura anticipata del suo programma Live non è la D’Urso, anche Domenica Live entra in crisi. Sempre meno gli ascolti per i programmi di Barbara D’Urso, vengono premiati di più i programmi della Rai. Infatti spiccano Mara Venier con Domenica In e Francesca Fialdini con Da noi..a ruota libera. Ora anche Paolo Bonolis che l’ha sostituita in prima serata la domenica con Avanti un altro, porta molti più ascolti di lei.

Barbara D’Urso gli ascolti continuano ad essere bassi

I dati Auditel riportano che gli ascolti di Domenica Live sono scesi ancora, e il fatto di aver aumentato la puntata a due ore ha solo peggiorato. Non sembra essere un buon anno per la conduttrice. La D’Urso dovrà inventarsi qualcosa per conquistare nuovamente il pubblico che ha deciso di abbandonarla. Lei nonostante tutto invece continua a ringraziare il pubblico che a suo dire segue moltissimo il programma, ha detto infatti che sono due milioni e mezzo i telespettatori che la seguono. In molti però non ci credono. Su Instagram è attaccata continuamente, con messaggi offensivi.

Non è certo la prima volta in tutti questi anni che la D’Urso si trova in difficoltà, non è facile mantenere gli ascolti sempre alti. Come sempre si risolleverà più forte che mai. La sua esperienza la fa stare tranquilla e sa come riconquistare i suoi telespettatori. Sicuramente inventerà qualcosa anche questa volta. Intanto la D’Urso ricorda con gioia il Grande Fratello che ha condotto tre anni fa. Scrive.”Tre anni fa a quest’ora!! Mi scoppia il cuore”. In quel momento era al massimo apice, era tornata dopo 15 anni a condurre il Grande Fratello. Oggi guarda con nostalgia quel momento e si chiede forse se succederà ancora.

D’altronde per anni lei si è dedicata solo al suo lavoro e continua a farlo, le da gioia e le riempie il cuore. Difficile immaginarsi senza più la televisione, e anche per i telespettatori è difficile immaginarsi una tv senza Barbara D’Urso. Vedremo cosa succederà il prossimo anno, per il momento la sua presenza a Mediaset è più che garantita.