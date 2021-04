Beba, la FOTO in bianco e nero che manda in tilt il web

Beba, la rapper propone sui social una foto fortemente d’impatto. In bianco e nero, manda in tilt il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEBA (@beb.ounce)

Poche foto ma tanti followers, 609 mila. Beba – all’anagrafe Roberta Lazzerini – è nota per essere una delle rapper maggiormente comunicative. La sua musica piace e tanto, non stupisce pertanto che cattura l’interesse delle riviste maggiormente rappresentative. Non necessita di grandi foto o di mostrarsi, Beba piace così.

Qualche giorno fa si è lasciata immortalare mentre si dedica alla musica. Non si fa riprendere in viso – forse per creare un alone di mistero – ma sicuramente le frasi che riporta lasciano il segno, basta vedere le reazioni suscitate sul web.

“Le promesse sono trappole o vie d’uscita, dipende a chi le fai. Io le ho scritte per me. Poi le ho cantate per voi, tutto d’un fiato”…i fans in delirio, aspettano impazienti che Beba li continui a stupire con la sua musica.

Dopo giorni di “silenzio” sui social, poco fa ha pubblicato uno scatto in bianco e nero che ha lasciato a bocca aperta il web.

Beba, fuori il nuovo singolo: lei lo lancia così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEBA (@beb.ounce)

Si chiama Narciso, il nuovo singolo della rapper che uscirà il 30 aprile. Un evento che sta per verificarsi per la felicità dei sostenitori. Un titolo altamente suggestivo che rievoca i tempi lontanissimi, la mitologia greca. Inevitabile il riferimento, tanto che lo propone la stessa artista.

“La mitologia greca narra l’amore passionale e sconsiderato della ninfa Eco per Narciso e di come questo l’abbia consumata al punto da ridurla ad essere soltanto Voce”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEBA (@beb.ounce)

Scrive Beba sotto la sua ultima foto, il che fa accrescere ancora più la curiosità.