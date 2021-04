Cani Vip, conoscete i cani di Paola Turani? Tutto su Nadine e Gnomo

Sono alcuni dei cani vip più famosi del web insieme alla loro super seguita padroncina: si tratta dei cani di Paola Turani. Le curiosità su Nadine e Gnomo

Lei è una delle influencer più famose del nostro Paese e di riflesso lo è diventata anche la sua famiglia, a partire da suo marito fino ai suoi amici a quattro zampe. Parliamo di Paola Turani sposata con Riccardo Serpellini, che tutti i suoi fan conoscono semplicemente come “il Serpella”.

Nella loro famiglia, che a breve si allargherà con l’arrivo del tanto atteso e cercato bambino, fanno parte anche due grandi e coccolosi cani, Nadine e Gnomo, una Terranova Brown e un Bovaro del Bernese. Lei li ama alla follia, ha detto che non potrebbe vivere senza di loro e infatti li vediamo molto spesso nei suoi scatti social e nelle Instagram Stories.

Prima è arrivata Nadine nella sua famiglia, poi anche Gnomo, si sono piaciuti da subito anche se Nadine è decisamente pigra e più che giocare con Gnomo preferirebbe dormire. Prima di loro però, la Turali e il marito possedevano già un altro cane, Bracchetto che purtroppo è scomparso a causa di un tumore nel 2016. L’influencer non ha nascosto il suo dolore e ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto.

I cani di Paola Turani, le curiosità su Nadine e Gnomo

Paola Turani non si distacca mai troppo dai sui cani. Nadine e Gnomo sono parte della sua famiglia e per lei sarebbe impensabile vivere senza. All’inizio dopo la morte di Bracchetto pensava di non voler prendere altri cani, poi però ci ha ripensato. “Inizialmente eravamo lontani dal voler avere con noi un altro cane ma l’assenza dell’affetto che sa darti un animale si faceva sentire” ha raccontato sui social.

È qui che lei condivide molti dei suoi pensieri. Solo da poco ha raccontato come i cani abbiano una sensibilità inaudita e percepiscono tutti gli stati d’animo delle persone. “Secondo voi i nostri cani percepiscono quando stiamo male? Noto che Gnomo mi sta ancora più vicino in questo periodo in cui non sto bene… – ha detto su Instagram la Turani – si addormenta più spesso sdraiato vicino a me, si avvicina al viso delicatamente per baciarmi e mi segue ovunque… voi che ne pensate?”.

I cani del resto sono stati grandi protagonisti anche del matrimonio della modella. Uno dei momenti più belli? Quando Nadine e Gnomo hanno portato le fedi. Impossibile che i due non fossero presenti e protagonisti.