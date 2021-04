Carlo Gilardi, chi è? Tutto sull’anziano benefattore del servizio de Le Iene

Carlo Gilardi. La trasmissione di Italia 1, Le Iene, torna nuovamente a parlare del caso dell’anziano, ospite da ottobre contro la sua volontà di una RSA

Il programma televisivo di Italia 1, Le Iene, oggi 20 Aprile 2021, tornerà a occuparsi del caso Carlo Gilardi. L’uomo è un anziano professore di liceo in pensione. Dotato di una straordinaria cultura, ha una mente ancora molto attiva e vivace. E’ un poeta, un benefattore, una persona molto stimata e apprezzata nel paesino di Airuno dove risiede, o meglio, dove risiedeva. Si, perchè Carlo Gilardi è stato messo in una casa di riposo (l’Airoldi Muzzi di Lecco) in maniera coatta. Il suo caso è diventato mediatico. Scopriamo perchè.

LEGGI ANCHE>>>Jorge Lorenzo, chi è? Fidanzata, carriera e biografia del pilota di MotoGp

Carlo Gilardi. Il caso dell’anziano professore finito a Le Iene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ainett Stephens il primo piano che t’incanta, la canotta ha tantissimi fori e s’intravede..-FOTO

Carlo Gilardi non si è mai sposato, non ha figli nè altri parenti in vita, fatta eccezione per una sorella, Sandra, più grande di lui, anch’ella ospite di una RSA. L’uomo è molto abbiente e ha un’unica grande “colpa”, quella di essere anziano ed estremamente generoso.

E’ una persona che, senza pensarci due volte, non si è mai tirata indietro dall’offrire la sua disponibilità (soprattutto economica) a coloro che gli hanno chiesto aiuto, senza ostentazione, solo con grande spirito di altruismo. Ad oggi sono accusate di circonvenzione di incapace sette persone, tutte straniere. Compariranno davanti al giudice con l’accusa di essersi approfittate della bontà di cuore e magnaminità spropositata di Gilardi.

Nel frattempo all’anziano è stato assegnato un amministratore di sostegno individuato nell’avvocatessa Elena Barra (sotto richiesta della sorella). La situazione ha portato all’allontanamento forzato di Carlo Gilardi dalla sua abitazione ed è stato condotto contro la sua volontà nella struttura lecchese che attualmente lo ospita. L’uomo, in precedenza, non è stato messo in condizione di disporre dei propri averi secondo i suoi desideri, nè di fare spese per il proprio benessere, dovendo incorrere a ostacoli burocratici privi di senso. Era stato sottoposto a perizia psichiatrica che accertava la sua completa lucidità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

La stessa avvocatessa Barra aveva dichiarato che si stava mettendo in piedi un progetto che potesse prevedere il ritorno del professore Gilardi nella propria dimora, progetto di cui non si sa più nulla. L’inviata de Le Iene, Nina Palmieri, è stata fuori da palazzo Montecitorio per chiedere ai parlamentari italiani di fare qualcosa in soccorso dell’anziano. Vedremo stasera gli sviluppi della vicenda.