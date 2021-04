Caterina Balivo questa volta ha davvero esagerato: la conduttrice ha condiviso sui social network uno scatto estremamente sexy.

Caterina Balivo è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Napoli sta lavorando per il suo nuovissimo podcast, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, “Ricomincio dal NO”. La 41enne, ogni settimana, intervista personaggi che sono riusciti a sfondare nel rispettivo ambito professionale nonostante varie difficoltà.

Caterina è apprezzata anche dagli utenti sui social network: la classe 1980 vanta ben 1,4 milioni di followers. La napoletana, poco fa, ha lasciato tutti senza fiato pubblicando uno scatto mostruoso in rete. La bellezza e la sensualità dell’ex modella sono difficilmente quantificabili.

Caterina Balivo, la camicetta si apre: che visione

Caterina senza freni su Instagram. La Balivo ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. La classe 1980 sbottona la sua camicetta e apre proprio lì. La visuale inganna e il suo décolleté, in parte visibile, fa sognare i followers. Il suo sguardo magnetico non passa comunque inosservato.

“Vorrei dirvi che mi sento sexy ma in realtà non voglio struccarmi perché ho messo bene la matita e invece va fatto! Strucchiamoci bene, è la prima regola per combattere la decadenza”, ha scritto nella didascalia. La conduttrice è molto autoironica e simpatica e spesso rilascia anche consigli interessanti per i suoi seguaci.

La napoletana, qualche giorno fa, mandò letteralmente in tilt il mondo dei social network pubblicando online una fotografia in cui aveva la camicia completamente aperta e indossava un reggiseno bollente. Il suo lato A esplosivo, in bella mostra, fece girare la testa a tutti.