Chiara Ferragni e la FOTO sull’allattamento, un inno al body positivy

Chiara Ferragni mostra i segni dell’allattamento sul suo corpo, non è perfetta ma è vera ed il suo pubblico la ama per questo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni continua a spopolare nel web e non solo. La regina delle influencer è così brillante che fa splendere tutto. Un effetto così potente che si sente anche in borsa e che negli scorsi giorni ha fatto parlare di effetto Ferragni appunto.

La neomamma è entrata, infatti, nel consiglio di amministrazione di Tod’s, l’azienda di lusso dedicata a calzature, abbigliamento e accessori, e il brand in pochissime ore è balzato in alto e ha recuperato le perdite subite nell’ultimo anno.

Chiara Ferragni è una sorta di regina Mira, tutto quello che tocca luccica e gli eventi di questi giorni ne sono la dimostrazione palese. La moglie di Fedez è un’imprenditrice digitale di successo, ha saputo costruire intorno a sé un impero e ogni cosa che “sforna” batte sempre ogni record.

Ma è anche una giovane mamma e donna che si batte sempre per i diritti, in generale, combattendo le ingiustizie a suo modo, con la sua comunicazione semplice ed efficace, andando anche contro corrente se necessario. E una delle sue ultime foto lo dimostra appieno. Il body positivity sulle sue pagine non manca mai, anche e soprattutto ora che lei è nel piano del suo periodo post parto.

Chiara Ferragni ed i segni dell’allattamento, non serve nascondersi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Non serve nascondersi per Chiara Ferragni anche quando non si è nel massimo della perfezione in fatto di outfit, soprattutto se sei una neo mamma e stai allattando.

L’influencer numero uno al mondo mostra fiera la sua maglia sporca di latte. È umida e macchiata ma lei ci scherza su e la fa vedere al suo pubblico di quasi 24 milioni di follower mandando un messaggio di naturalezza e positività a tutte le donne che la seguono.

Del resto l’imprenditrice fin dal primo giorno dopo al parto non si è mai nascosta mentre allatta. Fa vedere sempre la sua Vittoria stretta al suo seno. Anche perché non c’è nulla da nascondere e vergognarsi, anzi. Chiara mostra uno dei gesti più belli al mondo con le naturali conseguenze, senza che ci debba essere un tabù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Allattare in pubblico oggi per molti è ancora un veto e una scena da evitare. Qualche giorno fa si è fatta vedere anche con un tiralatte. Tante le donne che la ringraziano per i messaggi di positività che manda e per schiararsi sempre dalla loro parte.