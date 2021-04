Cristina Buccino di fuoco: maglia trasparente e aperture bollenti: pazzesca – FOTO

Cristina Buccino in una passeggiata di fuoco, l’outfit è un’esplosione di sensualità: il fisico esplosivo è tutto in mostra

Temperature altissime si registrano sulla pagina Instagram di Cristina Buccino, artefice dei mancamenti subiti dai suoi 2,5 milioni di followers. Tra le più seguite in Italia, l’influencer si contraddistingue per lo stile unico ed il fascino elegante in qualsiasi veste, anche quella più audace. Nell’ultima serie di scatti postata, la sua esplosiva fisicità è messa totalmente in mostra dall’outfit a dir poco provocante, conservando incontaminata la sua classe: strepitosa.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis, al sole è davvero uno splendore: una bambolina – FOTO

Cristina Buccino, comfy ma fashion (e sexy)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone con e senza trucco: spiazzano le FOTO nel backstage



Stile e personalità sono le componenti dell’ultimo outfit di Cristina Buccino postato in una serie di scatti. Casual e trendy, impone la tendenza con il look perfetto per la primavera. La sua sensualità è evidenziata al massimo in questo abbinamento all’insegna della comodità, che le dona più di qualsiasi abito da sera.

Il corpo tonico ed esplosivo è sapientemente messo in mostra nei punti giusti, con aperture strategiche e bollenti, mentre indifferente avanza per la strada. Il trench è un grande classico che non passa mai di moda, ideale su qualsiasi tipo di mood, perfetto per il suo. Rigorosamente aperto, esibisce l’abbinamento di fuoco che manda in tilt il social, totalizzando immediatamente migliaia di like.

Top bianco indossato senza reggiseno, che trasparente evidenzia il décolleté, e jeans mom a vita bassa con cut out sui fianchi, quasi inguinali, lasciano la visuale dello slip firmato. Rivisitazione della ciabatta, che esce dall’immaginario casalingo per conquistare il podio dello street style, indossato con calza di spugna nike, si prende la sua visibilità sui pantaloni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli unici accessori sono gli strati di catenine dorate che impreziosiscono il look, ma anche la chioma scura con riflessi cioccolato vuole il suo ruolo d’importanza. Inconfondibile, Cristina Buccino descrive il suo outfit con il termine “comfy“, che non è esaustivo senza l’aggiunta di “fashion“, entrambi secondari al primo degli aggettivi: tremendamente sexy.