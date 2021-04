Damiano de i Maneskin contro Beppe Grillo: “Dichiarazioni disumane”. Dopo il video che ha pubblicato il noto comico, il vincitore dell’ultimo Sanremo non è riuscito a tacere

Oggi è scoppiato il putiferio per il video pubblicato su Instagram da Beppe Grillo, video registrato in difesa di suo figlio che è stato accusato di stupro per una vicenda avvenuta due anni fa. Il famoso comico si è molto arrabbiato, dicendo che se una persona viene stuprata il minuto dopo va in questura a denunciare il tutto, e che non aspetta così tanto tempo per farlo. E che, suo figlio, non è di certo uno stupratore seriale ma solo uno stupido che si stava divertendo insieme ai suoi amici. Questo video ha fatto scatenare il putiferio sui social e ad esporsi è stato Damiano de i Maneskin, il gruppo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Maneskin, Damiano rompe il silenzio sul video di Beppe Grillo: “C’è chi il coraggio lo trova dopo”

“Ci sono donne che si rendono conto dello stupro e trovano il coraggio di denunciare solo qualche tempo dopo, quindi vi prego di astenervi da dichiarazioni disumane”

“Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se è uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro” ha cominciato così il cantante, parlando nelle sue storie di Instagram. “Non è così, ci sono persone, donne, che si rendono conto del fatto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo, perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono“.

Poi ha continuato chiedendo, almeno a chi lo segue, di astenersi da dichiarazioni così tanto disumane.