Caso Denise Pipitone. Una nuova pista in Spagna grazie a Tik Tok

Caso Denise Pipitone. Una nuova pista avrebbe portato le indagini in Spagna dopo la segnalazione di un profilo sul social network Tik Tok da parte di una cantante siciliana

Abbiamo tutti sperato che dietro il volto della russa Olesya Rostova di nascondesse l’identità di Denise Pipitone. L’immagine della bimba scomparsa (oggi 20enne) riunita ai suoi genitori avrebbe sedato 17 anni di dolore, di false piste, di atroci dubbi.

Non c’è pace ancora per Piera Maggio e Piero Pulizzi che, nonostante tutto, non demordono e cercano ancora informazioni sul rapimento. Il faro mediatico nuovamente acceso sulla vicenda ha l’unico merito di aprire l’interesse pubblico nella ricerca di notizie a riguardo.

Dalla Russia alla Spagna. Una nuova pista individuerebbe Denise Pipitone in Spagna. Si è arrivati a questa ipotesi grazie alla segnalazione di un video sul social network per giovanissimi Tik Tok. Scopriamo di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Tre ragazze di nome Denise in scena. La prima è ovviamente Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo (Trapani), il 1° settembre 2004. La seconda, invece, si chiama Denise Manno. E’ una cantautrice siciliana che ha riportato quello che una sua follower le ha mostrato attraverso contenuti video pubblicati sul social network Tik Tok. “Ho posato l’occhio su una ragazza che vive in Spagna, a Málaga. Si chiama anche lei Denise, ha 20 anni. Somiglia molto a Denise Pipitone” – scrive la cantante. Continua: “Ha postato un video in cui dichiarava ‘Non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso’ “.

Denise Manno, inoltre, sostiene che la terza Denise (la ragazza che si trova in Spagna) non menzioni mai i suoi genitori e appaia in video esclusivamete in compagnia del suo fidanzato. La giovane avrebbe pubblicato anche dei tutorial di come preparare le pizzette, piatto più tipicamente italiano che spagnolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Certo è che questi elementi, così descritti, sembrano abbastanza incosistenti. Viene naturalmente il dubbio che ci sia la volontà di attrarre attenzione e pubblicità gratuita da un fatto di cronaca davvero struggente. Spetterà alle autorità verificare l’autenticità della segnalazione.