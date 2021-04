Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman ma non si salva dal Tapiro

Diletta Leotta è stata raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro a proposito della sua crisi con Can Yaman: la reazione della conduttrice di Dazn

La bella conduttrice e giornalista sportiva Diletta Leotta è stata raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che le ha consegnato il Tapiro d’oro. Il motivo che l’ha vista “attapirata” dalla trasmissione satirica di Canale 5 sono le voci che vorrebbero una crisi tra la Leotta e il fidanzato, attore turco e sex symbol, Can Yaman. Ma la “sorpresa” del Tapiro d’oro non avrebbe colto nel segno visto che la giornalista della tv sportiva ha dichiarato a Valerio Staffelli che tra lei e il compagno non ci sarebbe nessuna crisi e continuano a stare insieme a dispetto di tutti i rumors. I pettegolezzi vorrebbero che tra i due piccioncini ci sia aria di tempesta e addirittura la storia sia giunta al capolinea. La Leotta ha rilasciato quindi dichiarazioni che smentiscono la crisi della coppia più chiacchierata degli ultimi tempi. Una storia iniziata qualche mese fa e che ha suscitato molti commenti, probabilmente invidiosi, da parte dei soliti leoni da tastiera.

Diletta Leotta: quando riceverà il Tapiro d’oro da “Striscia la notizia”

La consegna del Tapiro d’oro avverrà stasera durante la puntata di “Striscia la notizia”, come sempre, alle 20:35 su Canale 5. Diletta Leotta ha dichiarato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Queste sono le parole che si sentiranno stasera dalla bocca della conduttrice di Dazn che quindi ha smentito qualsiasi crisi e le presunte nuvole sulla sua love story con l’attore turco star di Daydreamer, Can Yaman.

Quest’ultimo quindi ha disattivato i suoi account social solo per problemi di business e non per la presunta crisi con colei che, a quanto pare, è la sua fidanzata ormai da mesi. Diletta Leotta al contrario ama usare Instagram quasi ogni giorno a dimostrazione che va tutto a gonfie vele.