Le Donatella, visione doppia: due dee, web in delirio – FOTO

“Due è meglio di uno” recitava un famoso spot pubblicitario di qualche anno fa. Le Donatella sbancano tutto pubblicando una foto sul loro profilo Instagram che ha letteralmente fatto impazzire i tantissimi fan che le seguono. Quasi un milione e mezzo di follower infatti si sono ritrovati di fronte uno scatto in cui le due sorelle mostrano non solo la loro impressionante somiglianza ma anche la grazia che Madre Natura ha voluto donare loro. Bellissime come non mai mostrano giustamente con fierezza tutta la generosità delle loro forme che esplodono di fronte l’obiettivo. In questa foto sembrano davvero due gocce d’acqua: stessa acconciatura e trucco simile per far risaltare ancora di più la loro bellezza. Le due cantanti indossano dei costumi molto colorati che giocano con le diverse sfumature del rosa e del lilla. Veri protagonisti di questa immagine sono, oltre alle curve pericolose del due, anche i meravigliosi occhi chiari e le labbra carnose.

Le Donatella sempre di più regine dei social

Il duo canoro Le Donatelle composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia oltre a riuscire ad aumentare di giorno in giorno il proprio pubblico grazie alle proprie attività artistiche hanno uno stretto contatto con i fan attraverso i social. Molto attive specialmente su Instagram le sorelle non perdono l’occasione per mostrarsi nei diversi momenti della loro vita sia pubblica che privata. Giulia è anche la madre orgogliosa della piccola Nicole che il prossimo giugno spegnerà la sua prima candelina. Anche la bambina è spesso protagonista dei loro post sul noto social network per la gioia dei tantissimi fan che possono così deliziarsi con i suoi sorrisi. Il seguito che Le Donatella stanno riuscendo ad ottenere attraverso i profili social sta diventando sempre più grande tanto da permettere loro anche di “allontanarsi” ogni tanto dalla sfera musicale.

Sono sempre più numerose infatti i grandi marchi che si rivolgono alla bellezza di Silvia e Giulia per portare avanti le proprie campagne pubblicitarie. Da cantanti ad influencer il passo per le due sorelle è stato davvero breve.