L’attimo d’irresistibile felicità di Elisabetta Gregoraci pervade il web di buon umore e dolcezza. Chi è in sua compagnia?

Sorridente ed infinitamente leggiadra, ecco come appare nella serata di ieri la showgirl e conduttrice calabrese, Elisabetta Gregoraci, di fronte ai suoi ben 1,8 milioni di follower. Attualmente in quel di Monaco, la sua residenza a Monte-Carlo sembra giovare non poco al suo buon umore. Infatti, proprio nell’ultimo scatto pubblicato dall’ex chiacchieratissima gieffina in bianco e nero, si evince la natura fluida tipica della donna Acquario. Lo scatto, particolarmente dinamico, rappresenta una vera giostra di emozione. Scopriamo adesso con chi, la sorprendente “Miss Sorriso“, ha deciso di condividerla…

Elisabetta Gregoraci, stupenda nella giravolta della felicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“I nostri momenti insieme“, scrive Elisabetta nell’istantanea in cui è ritratta assieme al figlio Nathan Falco Briatore, aggiungendo una gran dose di già palese “..amore&complicità“. Ieri, la soubrette, ha trascorso l’intera giornata con Nathan, condividendo inizialmente un altro scatto nelle storie su Instagram, dove si mostrava entusiasta ed in attesa della sua uscita da scuola.

Dopo la lunga assenza, dovuta alla sua partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip, adesso il suo ruolo di mamma sembra proprio essere la sua assoluta priorità. Una mamma però elegantissima, nella sua giacca baciata dai raggi del sole e firmata dal noto brand di alta moda, “Gucci“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Non mancheranno dunque una lunga serie di apprezzamenti al contenuto social tra mamma e figlio. “Si vede dai vostri sorrisi… quanto vi amate“, scrive fra tanti una delle fan page della stessa Elisabetta. Per poi essere raggiunta dalle altre piacevoli affermazioni, e meno di parte, del web. Tanto affetto giungerà anche dalle parole di Patrizia De Blanck, sentenziando: “Stupendi 🤍“.