Elodie è sempre molto attiva sui social network. La cantante affronta spesso anche tematiche pesanti: qualche settimana fa si scagliò contro i politici che vogliono bloccare la legge Zan. La Lega continua a bloccare il ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobi che vuole punire anche l’istigazione alla discriminazione. Sui social network, l’hashtag inerente al ddl Zan sta spopolando e anche personaggi famosi e influencer stanno appoggiando l'”iniziativa”.

Tralasciando queste tematiche così complesse, Elodie riesce anche ad incantare la sua platea di followers pubblicando fotografie bellissime e da crepacuore. I suoi scatti sono una gioia per gli occhi e i suoi post non passano mai inosservati. La 30enne, poco fa, ha condiviso un video davvero particolare tra le stories di Instagram.

Elodie, la tuta è favolosa: la cantante è incredibilmente bella

Elodie ha postato un filmato da applausi tra le stories di Instagram. La cantante indossa una tuta fantastica che mette in risalto il suo fisico da capogiro. La romana si muove con delicatezza e sfodera tutta la sua sensualità. La scollatura vistosa è spaziale e lascia tutti a bocca aperta.

Il suo viso è magnifico come sempre e la sua bellezza illumina il mondo dei social network. La tuta è molto particolare e cattura l’interesse dei fans. La nativa di Roma, lo ricordiamo, è esplosa nel 2015 grazie alla partecipazione al talent ‘Amici di Maria De Filippi’. La Di Patrizi non riuscì a vincere e si classificò al secondo posto, ma raccolse il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio.

La romana, la scorsa settimana, ha letteralmente mandato in estasi i suoi ammiratori pubblicando una foto esagerata in cui indossava un costume sexy con décolleté da paura in mostra.