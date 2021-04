La campionessa di Spinea Federica Pellegrini si sta preparando in vista delle prossime olimpiadi di Tokyo, però ogni tanto un po’ di meritato relax serve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Lo scatto di Federica Pellegrini a cavalcioni sul letto con in braccio l’orsacchiotto risale a febbraio scorso quando si trovava a Font Romeu Pyrénées 2000 – Altiservice con la squadra per la preparazione atletica. La campionessa si mostrava in slip rossi e maglioncione direttamente dalla sua camera d’albergo, viso sorridente e un’aria molto sbarazzina di chi non si preoccupa di farsi vedere in mutande da 1,3 milioni di follower.

Lei è sempre stata così, molto semplice e per nulla pretenziosa di apparire come invece non è. Lo scatto riscosse molto scalpore da parte dei fan che però la premiarono per originalità e sfacciataggine di mostrarsi anche senza trucco e per questo più bella di qualsiasi altra influencer su Instagram.

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini, corsa agli Oscar. Spunta la foto con un fan inaspettato – FOTO

Federica Pellegrini a caccia dell’oro olimpico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

L’obiettivo è quello di ripetere l’impresa delle Olimpiadi di Pechino nel 2008 quando è riuscita a portare a casa l’oro nella categoria che più ama, i 200 metri stile libero. Poco tempo fa, proprio intervistata in vista delle prossime gare olimpiche, Fede ha riferito: “Tokyo? I 200 metri saranno una delle gare più tirate di sempre. Bisognerà veramente essere preparati a sostenere tre sessioni al 100 per cento con una minima progressione per la fatica. Con la forma del 2019…”.

Si tratta della sua quinta Olimpiade, un traguardo importante per la campionessa di Spinea: “Sembrava scontato, volevo mettermi alla prova in una stagione dove è andato tutto in salita. È stata tosta e dentro di me volevo meritarmi la qualificazione”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Anche per lei però l’età avanza e sta prendendo in considerazione di mollare tutto a breve. “Vivere ogni gara come se fosse l’ultima che fai, è un po’ angosciante”, continua. “Sarà una virata verso una vita nuova. Io non ho mai avuto paura dei cambiamenti e ne ho fatti parecchi. Il ritiro lo vedo come una cosa molto positiva”.