Francesca Ferragni ruba la scena alla sorella, strepitosa – FOTO

Francesca Ferragni prenderà il posto di Valentina Ferragni? La sorella maggiore sta piano piano entrando nel mondo social, i dettagli

Nonostante Francesca Ferragni si presenti come una dentista e secondo le sue ultime rivelazioni non ha nessuna intenzione di diventare un’influencer come le sue sorelle, qualcuno crede che le cose stiano per cambiare. Infatti la donna è molto attiva sui social e non perde occasione di pubblicare foto di look e vestiti da mostrare ai suoi follower. E’ una strategia? Entriamo nel dettaglio.

Francesca Ferragni: vuole far fuori la sorella?

Sono molti a pensare che Francesca Ferragni possa prendere il posto della sorella Valentina, la piccola della famiglia cremonese che ha deciso di seguire le orme di Chiara ed iniziare un percorso da influencer e imprenditrice di moda. La dentista nonostante abbia già un lavoro, non rinuncia a farsi notare dal web, pubblicando foto e video giornalieri che potrebbero cambiare le carte in tavola. Ultimamente Francesca si sta dedicando in modo particolare allo sport, alla moda e allora perché non seguire le sorelle? Per il momento la donna resta lontana dai riflettori, ma per i fan non c’è dubbio: tra poco anche lei farà parte di quel mondo che ha reso famosa la famiglia Ferragni. Intanto su Instagram ha appena pubblicato la foto del giorno: look casual con sneakers e tuta di jeans.

Francesca si fa giorno dopo giorno più bella, il suo sorriso inconfondibile ha conquistato il web che la segue e la supporta. Lo sguardo è quello che accomuna le tre sorelle, una più sexy dell’altra. La mamma e il papà hanno fatto proprio un ottimo lavoro.