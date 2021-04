Francesca Fialdini si è mostrata su Instagram intenta a passare la pausa pranzo. All’aperto si gusta una preparazione inaspettata.

Una pausa con tanto di pranzo al sacco. Francesca Fialdini ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram il suo break nell’ora di pranzo. Un momento passato all’aperto nonostante il mal tempo in compagnia.

Per proteggersi dalla pioggia la Fialdini ha optato per il cappuccio tirato su. Ma in particolare è il suo pranzo a colpire i fan. La nota conduttrice ha scelto di mangiare un burrito. Si tratta di una ricetta messicana molto ricca. Una sorta di tortillias ripiena di verdure e molti altri ingredienti. Un piatto comodo da mangiare all’aperto e molto saziante.

Francesca Fialdini, promotrice della lotta ai disturbi alimentari

Volto Rai, conduttrice negli anni dei programma più famosi, la Fialdini sfoggia sempre una forma smagliante. La nota conduttrice e giornalista, di origini toscane, si mantiene in forma seguendo un regime alimentare sano. Sveglia puntata alle prime luci del mattino, si concede, durante le sue giornate super impegnate, piatti sani e nutrienti. Predilige carni bianche e pesce, scegliendo una dieta varia. Inoltre è molto attenta alla pelle di cui si prende cura ogni giorno.

41 anni, è molto attenta al tema dei disturbi alimentari. Alla conduzione di “Fame d’Amore”, ha dedicato questo programma proprio alle storie di persone colpite da queste problematiche. In Italia i dati parlano di tre milioni di soggetti che ne soffrono.

A seguito del successo delle prime due stagioni, il programma di Francesca è tornato in onda anche nel 2021 in occasione della Giornata mondiale dei disturbi alimentari dello scorso 13 marzo.