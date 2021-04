Francesco Oppini non ce la più a trattenersi e sui social dice come la pensa sulla situazione che si è venuta a creare

Francesco Oppini con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è costantemente sotto l’occhio del gossip. Uno dei cosiddetti figli d’arte, nato dal matrimonio tra Alba Parietti e Franco Oppini, il giovane si è sempre contraddistinto come opinionista calcistico. Vecchia storia questa, ora tutte le pagine di gossip sono sue in seguito al rapporto speciale nato con il vincitore del reality di Canale 5, Tommaso Zorzi.

Tra di loro, si sa, c’è qualcosa di magico, ma come lo stesso Zorzi ha specificato non si tratta di amore, ma qualcosa che va oltre. Un’intesa e una complicità che per il gossip va attenzionata perché quest’amicizia potrebbe esplodere in qualcos’altro.

Francesco ha sempre puntualizzato di essere etero e di amare la sua fidanzata, Cristina. Tommaso dal canto suo, nonostante nella casa avesse esternato i sentimenti, ha capito da subito che tra lui e Francesco non ci sarebbe stata nient’altro che una bella amicizia.

Francesco Oppini dopo il gossip difende la sua Cristina

Tutto chiaro dunque, o forse no. A quanto pare la situazione che si è venuta a creare intorno al rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, al figlio della Parietti non va proprio giù. Il continuo chiacchiericcio, le insinuazioni, il gossip che impazza e tira in ballo sempre di più Cristina.

Francesco non ce la fa più, tutto inizia ad essere troppo pesante e anche difficile da sopportare. La fidanzata di Oppini non è un’amante della popolarità e sentire così addosso i riflettori non le fa piacere. Ecco allora che Francesco è sceso in campo per difenderla. È esploso sui social con uno sfogo abbastanza pesante. Una bella foto sua e di Cristina che si baciano appassionatamente e qualche riga per mettere in chiaro le cose.

“Dedicata ai (pochi ma comunque esistenti) detrattori, invidiosi, tuttologi e a quelle persone cattive ed ignoranti che si permettono di giudicare una ragazza, anzi una Donna con la “D” maiuscola”. Così inizia il suo appunto social per difendere il suo amore e la sua Cristina che definisce la sua “dolce metà”.

Lei che fino ad ora “è sempre stata educatamente in disparte e in silenzio rispettando sé stessa e soprattutto la vita altrui – chiosa – Pensate alla vostra vita, qualora ne aveste una o piuttosto prendetevela con me dato che chi si è esposto in un programma televisivo e non solo sono stato io, non lei. Mai”.