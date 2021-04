E’ infinitamente travolgente l’ultimo scatto della showgirl Giorgia Palmas dove al suo fianco vi è l’uomo dei suoi sogni.

Un abbraccio magistrale è quello in cui si è cimentata la meravigliosa conduttrice e showgirl di origini sarde, Giorgia Palmas. L’artista trentanovenne ha debuttato nel mondo dello spettacolo agli inizi degli anni ‘2000 nel panorama europeo, e partecipando ad una serie di programmi televisivi italiani al fianco di affermate personalità. Tra queste in primis il cantante Adriano Celentano, lo showman Carlo Conti e l’autore Maurizio Costanzo. Più tardi calza alla perfezione nel ruolo di velina a “Striscia La Notizia”, per poi approdare su programmi essenziali per i palinsesti di Italia 1 ed MTV. Raggiungendo in seguito l’apice del suo successo con la partecipazione a “L’Isola Dei Famosi” nel 2011 e prendendo dunque sapientemente le redini di un’altra prolifica serie di trasmissioni.

Soltanto dal 2018 è legata sentimentalmente con un uomo che sa come renderla felice, a quanto pare semplicemente condividendo con lei la sua esistenza. I due, infatti appaiono agli occhi di tutti come due vere anime gemelle, viaggiando senza sforzo alcuno sulla stessa lunghezza d’onda…

Giorgia Palmas tra le braccia di Magnini: due “cuori all’unisono”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Con il vento tra i capelli e i cuori all’unisono ❤️“, recita la Palmas apparendo come plasmata dall’amore ed agli occhi ancor più irresistibile. Felice tra le braccia del suo Filippo Magnini, insostituibile nuotatore nativo delle Marche e pluripremiato campione del mondo in stile libero.

“Tutta la vita“, è questa la promessa riportata con fervore negli hashtag da lei utilizzati di seguito al romantico scatto. Dall’unione della coppia è nata nel settembre dello scorso anno la secondogenita di Giorgia: la piccola e dolcissima Mia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Per concludere i fan dell’attrice sentono inizialmente di puntare l’attenzione su Giorgia, commentando in tal modo quest’ultimo travolgente contenuto della soubrette: “Stupendi ma tu sei di un’altro pianeta…💞“. Oppure su Filippo: “Bellissimi, vorrei anch’io un uomo che mi guardi come ti guarda Filippo😍“, ammetterà più tardi e con sincerità una sua ammiratrice.