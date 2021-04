Giulia Calcaterra: il suo workout addominali e Core – VIDEO

Avete bisogno di rimettervi in forma e non sapete come fare? Seguiteci, oggi vi consigliamo il circuito di Giulia Calcaterra, provatelo!

La bella stagione tarda ad arrivare e nonostante siamo già a metà aprile, la primavera si nasconde dietro alla neve e alle basse temperature. Così per i più pigri andare a fare una passeggiata o una corsa diventa quasi impossibile, ma chi ci pensa poi alla prova costume? Meglio non farsi trovare impreparati e allora il nostro consiglio è quello di seguire alcuni circuiti di influencer, loro sì che sanno come mantenersi in forma. Tra queste c’è Giulia Calcaterra: ecco un modo semplice e veloce per focalizzare la seduta di allenamento sull’addome.

LEGGI ANCHE>>>Circuito semplice e veloce? Maddalena Corvaglia ha la soluzione – FOTO

Giulia Calcaterra: qual è il suo workout? -VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S ℰ L V Λ T I C Λ 🕊 (@giuliacalcaterra)

LEGGI ANCHE>>>Weekend di sport: il workout di Taylor Mega – VIDEO

Il circuito del giorno è un workout semplice ma intenso dalla durata di quindici minuti. La parte che andrete a lavorare è quella dell’addome, in particolare gli addominali bassi e obliqui. Iniziamo:

Crunch alternato: da ripetere per 45 secondi; crunch reverse: da ripetere per 45 secondi; Side crunch: da ripetere per 45 secondi (ciascun lato); Side plank crunch: da ripetere per 45 secondi (ciascun lato); Plank ginocchio al gomito: da ripetere per 45 secondi; Plank: da ripetere 45 secondi.

Tra un esercizio e l’altro fare dieci secondi di pausa, una volta finito il primo giro ripetere daccapo fino allo scadere del tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Prima di iniziare si consigliano dieci minuti di riscaldamento e alla fine dieci di stretching. Fatevi consigliare da esperti cosa mangiare prima e dopo l’allenamento. Questo workout è un modo semplice per sentirsi bene e in forma, provatelo e non ve ne pentirete.