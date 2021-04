Giulia De Lellis, al sole è davvero uno splendore: una bambolina – FOTO

Giulia De Lellis, al sole è davvero uno splendore: una bambolina. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha conquistato tutti quando ha partecipato al famoso programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove ogni giorno persone di tutte le età vanno a cercare l’amore. Lei scese le scale per conoscere Andrea Damante, il tronista veronese che conquistò tutto il parterre delle ragazze. Nonostante uscirono dal programma insieme, il loro amore non è durato tanto ma sono cominciate le loro carriere nel mondo dello spettacolo e di certo non è una cosa da poco.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t co n d i v i s o da G iu l i a ( @ g iu l i a d e l e l l i s 1 0 3 )

Giulia ha da poco esordito come attrice e ora si prepara ad un nuovo esordio, quello da conduttrice. La De Lellis, infatti, condurrà Love Island, un programma che esiste già in otto Paesi e che arriva in Italia per la prima volta. Insomma, tantissime soddisfazioni lavorative che di certo non si aspettava di raggiungere in così poco tempo, considerando che sono trascorsi solo cinque anni da quando il suo nome è diventato conosciuto tra i giovani ma anche tra i più grandi che la seguono con affetto e con costanza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per Love Island è quasi tutto pronto, mancano le ultime cose prima della partenza che avverrà tra qualche settimana, con l’inizio dell’estate.