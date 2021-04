Giulia Salemi svela la grande dote di Pierpaolo: “Quando il tuo fidanzato sa..” – VIDEO

Attraverso un esilarante video condiviso su TikTok, Giulia Salemi ha svelato ai fan la più grande dote di Pierpaolo Pretelli: “Quando il tuo fidanzato sa…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano la coppia più chiacchierata della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. A dispetto di quanti speravano in un lieto fine fra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci, Pretelli si è invece innamorato della bellissima influencer, che in men che non si dica gli ha rubato il cuore. I due, che condividono continuamente scatti e video tratti dalla loro quotidianità, si dimostrano felici e affiatati. Proprio Giulia, di recente, ha pubblicato un’esilarante clip su TikTok, che ritrae il suo fidanzato in un siparietto davvero divertente: la modella, senza mezzi termini, ha mostrato ai fan la più grande dote di Pierpaolo.

Giulia Salemi svela la grande dote di Pierpaolo – VIDEO

Il video che Giulia Salemi ha condiviso su TikTok ha fatto sorridere a crepapelle i tanti followers che la seguono. Nella clip, con uno scatenato sottofondo musicale, la Salemi propone delle scelte di outfit a Pretelli, seduto su una sedia e completamente bendato. Alla fine, la modella fa indossare all’ex velino proprio i vestiti da lui selezionati: la visuale ha davvero divertito tutti.

“Quando il tuo fidanzato sa oggettivamente portare i tacchi meglio di te… e anche questo outfit“: le parole della Salemi accompagnano la sfilata dell’ex velino, il quale, nonostante l’abbigliamento stravagante e i tacchi a spillo, è parso decisamente a proprio agio. I due, che si divertono molto insieme, hanno trovato il modo di far divertire anche i fan.

“Sono morta, resuscitata, e morta di nuovo“, “Voglio un programma vostro…siete fantastici“: questi i commenti lasciati dai fan sotto il video di TikTok. Ennesimo successo per i “Prelemi”, che formano una coppia davvero esplosiva.