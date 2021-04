Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile: la gelosia di Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile: Marta parla a Vittorio della proposta di Alan Starling, ma…

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Alan Starling proporre a Marta di curare la campagna di lancio americana del Paradiso insieme a Vittorio. Per i coniugi Conti ciò significherebbe tornare a lavorare fianco a fianco e dimenticare i vecchi dissapori. Tra Rocco ed Irene invece sta sbocciando l’amore, ma nessuno dei due ha il coraggio di dichiararsi all’altro. La bella Venere teme di ferire i sentimenti dell’amica Maria, che ormai da tempo è perdutamente innamorata di Rocco

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile: Umberto passa al contrattacco

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scoriamo che Marta parlerà a Vittorio dell’offerta di Alan Starling. Per quanto tentato, il direttore del Paradiso non riuscirà inizialmente a superare il rancore verso la moglie, senza considerare che il supervisore del progetto dovrebbe essere proprio Dante Romagnoli, l’uomo con cui la moglie l’ha tradito. Romagnoli è ancora particolarmente preso da Marta e non fa assolutamente niente per nasconderlo a Vittorio. Tra Irene e Rocco, nel frattempo, continua ad esserci un silenzioso flirt di cui Maria non sembra essersi ancora accorta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Umberto troverà un modo per vendicarsi di Cosimo. Il Bergamini, dopo aver rinvenuto una lettera del padre, ha minacciato di rivelare a tutti il ruolo giocato dall’altro nella scomparsa di Achille Ravasi. Per quanto disperato, tuttavia, Umberto potrebbe avere ancora un asso nella manica da giocare.