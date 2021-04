Il lunedì sera per Mediaset è targato Isola dei famosi, ma che succede se ancora una volta gli ascolti non sono quelli sperati? I dettagli

L’inizio settimana si apre all’insegna del divertimento e delle risate da una parte e di suspense e delitti dall’altra: L’isola dei famosi su Canale 5 e La Fuggitiva su Rai 1. Ilary Blasi almeno questa volta è riuscita a tenere testa a Vittoria Puccini, la protagonista della mini serie? Ecco quali sono i dati auditel di lunedì sera. I naufraghi e gli opinionisti in studio avranno convinto il pubblico italiano?

Ascolti tv lunedì: Ilary ha conquistato la Vittoria?

Anche questa volta Ilary Blasi non è riuscita a conquistare il primo posto. Nonostante la sua solarità e le sue battute semplici e dirette, il pubblico non la asseconda e segue Vittoria Puccini. Così La fuggitiva in onda su Rai1, giunta quasi al termine, ha intrattenuto 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori pari al 17.5% di share. Nonostante Mediaset si sia accaparrato il secondo posto, ha ottenuto comunque molti ascolti. Per il Prime Time, I soliti ignoti si aggiudicano la vittoria con 5.475.000 spettatori e il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.593.000 spettatori con uno share del 16.9%.

Il preserale inaspettato

Anche il preserale vede vincitore Rai 1 con il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha ottenuto un ascolto medio di 3.189.000 spettatori, 19.7%, mentre L’Eredità ha raccolto 4.850.000 spettatori, 23.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.406.000 spettatori, 15.6%, mentre Avanti un Altro ha interessato 3.834.000 spettatori, 19.6%.

Questa sera andrà in onda un’altra puntata di Il commissario Montalbano su Rai 1, su Canale 5 Il giorno più bello del mondo. Il martedì è targato però Le Iene, voi avete già deciso cosa guardare?