Isola dei Famosi, il fidanzato di Vera Gemma si scatena contro un naufrago

Il compagno di Vera Gemma è intervenuto per difendere la sua donna dalle accuse di uno dei naufraghi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Le dinamiche di gioco sono entrate nel vivo all’Isola dei famosi. Le maschere sono calate e cominciano ad esserci tensioni e antipatie anche eclatanti. Sono tanti i litigi in corso al momento sull’Isola e i naufraghi non se le mandano certo a dire. Dopo un’accesa discussione senza fine tra Valentina Persia e Fariba Therani, è il turno di Vera Gemma. Quest’ultima è sempre al centro di dinamiche accese e spesso si trova in nomination per l’eliminazione. Questa volta però il fidanzato in studio sbotta e la difende.

LEGGI ANCHE>>>Jorge Lorenzo, chi è? Fidanzata, carriera e biografia del pilota di MotoGp

Jedà, il fidanzato di Vera Gemma interviene per difendere la compagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦍🦍 (@jeda_lenfoire)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ainett Stephens il primo piano che t’incanta, la canotta ha tantissimi fori e s’intravede..-FOTO

Il giovane Jedà comincia ad avvertire molto la mancanza della sua Vera Gemma e nel corso dell’ultima puntata è partito in quarta per difenderla da alcune accuse. Il naufrago che ha attaccato la Gemma è Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo avrebbe infatti accusato la Gemma di averlo messo contro Fariba Therani, che è stata la sua compagna all’Isola sin dall’inizio quando erano solo loro due. Ubaldo sostiene che Vera ha messo Fariba contro di lui, convincendola che prima o poi lui la nominerà. Il fidanzato della Gemma non ha accettato per nulla questa frecciatina ed è sbottato dicendo:”Non può comportarsi così con le donne, è un egoista, maleducato e cafone”.

Poi conclude lanciando un messaggio generico sul programma e sostenendo che secondo lui ci sono tanti lupi travestiti da pecore. Non è sceso nel dettaglio facendo nomi, ma certo non è un bel messaggio ed è chiaro che lui si riferisce a qualcuno in particolare. Più volte Jedà ha dato a vedere che non era molto a suo agio in studio. Sia perché non era contento che la fidanzato fosse lontana da lui forse, sia perché in studio più volte è stato preso in giro in qualche modo per la differenza di età con la Gemma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Questo suo sfogo dunque, potrebbe essere dovuto a settimane di fastidi e commenti ricevuti da quando è ospite fisso nello studio del programma. Il giovane era stato anche infastidito per alcune frasi dette dalla stessa fidanzata riguardo ad Awed e altri uomini. Ma poi entrambi hanno chiarito che lei scherzasse e che è fidanzata e felice. Staremo a vedere come procederà la partecipazione di Vera Gemma all’Isola dei famosi e le reazioni del fidanzato.