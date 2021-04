Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo critico verso l’opinionista

Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune dichiarazioni che coinvolgono l’Isola dei Famosi: il parere critico verso l’opinionista

Il conduttore ed autore televisivo Maurizio Costanzo, con l’esperienza e la saggezza che vanta, fornisce l’opinione decisiva per molti dei programmi in onda. Stimato e apprezzato, il suo spirito critico è autorevolezza per ciò che riguarda lo spettacolo.

Nella sua rubrica su Nuovo Tv, ha rilasciato delle dichiarazioni che coinvolgono l’Isola dei Famosi. In risposta a uno spettatore del reality, ha fornito il proprio parere per quel che riguarda gli opinionisti, una in particolare.

Maurizio Costanzo su Elettra Lamborghini

Maurizio Costanzo, nella sua rubrica su Nuovo Tv, ha risposto a un telespettatore dell’Isola dei Famosi, il quale esprimeva dei dubbi sulle capacità di Elettra Lamborghini nel ricoprire il ruolo di opinionista nel reality.

Il giornalista, autore televisivo e conduttore di grande esperienza, non ha mai nascosto le proprie opinioni per ciò che concerne il mondo dello spettacolo, che conosce approfonditamente.

Nella corrispondenza con il lettore, ha concordato con la sua visione, dando voce allo spirito critico che lo contraddistingue. Il suo parere, deciso quanto misurato, converge sulle perplessità, ma ricercando la causa di tale percezione nella sua inesperienza.

Questa la ragione per cui, secondo il noto conduttore, “fatica nel trovare una propria collocazione all’interno del programma” tale riscontrare difficoltà a “individuare un commento efficace al momento giusto“.

Non si tratta di una critica definitiva, piuttosto risulta una giustificazione, poichè sottolinea subito la stima nei suoi confronti: “le serve ancora del tempo per crescere, le qualità non le mancano“.

Presto per dare un giudizio, sottolinea Maurizio Costanzo, che però non attende di esprimersi positivamente nei confronti degli altri opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, acclamati anche dai telespettatori.