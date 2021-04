Isola dei Famosi, Valentina Persia si scaglia contro Fariba: è scontro totale!

Scintille, urla e grida a L’Isola dei Famosi tra due naufraghe, Valentina Persia e Fariba Tehrani: un faccia a faccia senza peli sulla lingua

La tranquillità e la serenità d’animo non s’ha proprio da fare nelle ultime su L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi è entrato nel vivo delel emozioni e degli scontri a colpi di “frusta” verbale.

Sul banco degli imputati finiscono due naufraghe, determinate ed estroverse da un punto di vista caratteriale e nei modi di agire di fronte al gruppo. Si tratta della comica, Valentina Persia e la madre di Giulia Salemi, ovvero Fariba Therani.

La cabarettista romana non ha utilizzato mezze misure, ne scorciatoie per arrivare dritta al punto della critica, mossa nei riguardi di Fariba. La prima “scintilla” che ha portato ad un autentico sfogo, faccia a faccia tra le due concorrenti vip risale ai tempi delle imitazioni, gratuite e poco divertenti per i gusti della Therani

Isola dei Famosi, Valentina Persia accusa Fariba Therani: botta e risposta senza esclusioni di colpi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e gli ospiti in studio non sono riusciti a contenere la rabbia scoppiata tra Valentina Persia e Fariba Therani. Le due naufraghe erano sul punto di arrivare alle mani. Al termine della “disputa” neanche quelle si son scambiate, in segno di riappacificazione.

Il terzo incomodo, ovvero oggetto di discussione tra le due naufraghe porta la firma di Miryea Stabile e di alcune critiche mosse nei suoi riguardi. A tal proposito, la Stabile usa l'”ascia da guerra” nei confronti di Francesca Lodo, presunta colpevole di accuse pesantissime e offensive.

La spia di Fariba e Beatrice Marchetti è stata l’esca di un ‘parapiglia’ generale, senza precedenti. Una volta che Miryea è uscita allo scoperto sui colpevoli, Valentina Persia prende la parola e si avvicina con piglio minaccioso alla madre di Giulia Salemi.

“Sei cattiva, non vedo l’ora che esci!” – e poi rivolgendosi a Miryea afferma: “Attenta a chi hai accanto, lo sai che ti ha dato della stupida?”.

La contesa tra le due donne attira nel calderone dei pregiudizi anche Gilles Rocca, deluso dall’atteggiamento falso di Fariba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Elettra Lamborghiniin studio non prende bene il mancato gesto del saluto tra i naufraghi coinvolti, ma la Persia affonda ancor più la mano nella “ferita” e tuona: “Nessun saluto! D’ora in avanti io oppure lei quì all’Isola” – ribadendo di essere disposta persino ad abbandonare il reality. Come andrà a finire?